Hadapsar Crime : आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; सराईत गुन्हेगारासह सहा जणांना अटक

पुणे - प्रेमसंबंध तोडण्यासाठी तरुणीच्या आईच्या प्रियकराने टाकलेला दबाव आणि त्याने दिलेल्या धमकीमुळे त्याचा खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना हडपसरमधील काळेपडळ परिसरात घडली. खून केल्या प्रकरणी तरुणीच्या प्रियकरासह साथीदारांना काळेपडळ पोलिसांनी अटक केली आहे..अटक करण्यात आलेला प्रियकर हा सराईत गुन्हेगार आहे. या प्रकरणी दुर्वांग ऊर्फ पारस सुनील मानकर (वय २१, रा. हिराबाग, शुक्रवार पेठ, टिळक रस्ता), पारस किशोर गायकवाड (वय २१, रा. दत्तवाडी, सिंहगड रस्ता), अभिजित उर्फ अभी संजय इंगळे (वय २२), सोमनाथ रमेश दोरकर (वय २१), साहिल सागर शेलार (वय २४, सर्व रा. हडपसर), चंद्रशेखर सोमनाथ जावीर (वय २०, रा. सुखसागरनगर, कात्रज) यांना अटक करण्यात आली. गणेश संजू बिरादार (वय २५, रा. ससाणेनगर, हडपसर) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. तीन मेला रात्री साडेदहाच्या सुमारास बिरादार यांचा खून झाला होता. याबाबत बिरादार याच्या पत्नीने फिर्याद दिली आहे..खून प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार दुर्वांग मानकर हा सराईत आहे. त्याच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे पाच गुन्हे दाखल आहेत. दुर्वांग याचे एका तरुणीशी प्रेमसंबंध होते. तर गणेश याचे दुर्वांगच्या प्रेयसीच्या आईसोबत प्रेमसंबंध होते. गणेश विवाहित होता. दुर्वांगची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याने गणेशने तरुणीला त्याच्यासोबत असलेले प्रेमसंबंध तोडण्यास सांगितले होते. त्याने तिच्यावर दबाव आणला होता. त्याने तरुणीच्या आईला याबाबतची माहिती दिली होती. या कारणावरुन दुर्वांग आणि गणेश यांच्यात तीन महिन्यांपूर्वी वाद झाले होते..गणेश हा तीन मेला रात्री साडेदहाच्या सुमारास हडपसरमधील ससाणेनगर भागात असलेल्या इमारतीच्या परिसरात थांबला होता. त्यावेळी आरोपी दुर्वांग आणि त्याचे साथीदार तेथे आले. त्यांनी गणेश याला शिवीगाळ करून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. गणेश याच्या डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून आरोपी पसार झाले. गंभीर जखमी झालेल्या गणेश याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचरांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पसार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तीन पथके तयार केली. पसार झालेल्या आरोपींना सापळा लावून वेगवेगळ्या भागातून अटक करण्यात आली. न्यायालयाने आरोपींना बुधवारपर्यंत (ता.१३) पोलिस कोठडीत सुनावली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे..वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब बाबर, सहायक निरीक्षक अमित शेटे, अजय हंचाटे, हवालदार प्रवीण काळभोर, नीलेश देसाई, प्रतीक लाहिगुडे, दाऊद सय्यद, परशुराम पिसे, राजू वाघमारे, शाहीद शेख, बालू ठाकूर, राकेश साळुंके आणि अतुल पंधरकर यांनी ही कारवाई केली.