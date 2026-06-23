पुणे

शहर गुन्हेगारी

शहर गुन्हेगारी
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ब्राह्मण सोसायटीतून
दुचाकी पळवली
सोलापूर : रंगभवन चर्चसमोरील ब्राह्मण सोसायटीतून चोरट्याने दुचाकी (एमएच २५, एव्ही ४६४४) चोरून नेली आहे. ११ मे रोजी रात्री अकरानंतर दुचाकी चोरीला गेल्याची फिर्याद अहमद अब्दुल हमीद शेख (रा. उत्तर कसबा, पंजाब तालिमजवळ, सोलापूर) यांनी सदर बझार पोलिसांत दिली आहे. हॅण्डल लॉक करून त्याठिकाणी दुचाकी लावली होती, पण चोरट्याने लॉक तोडून दुचाकी चोरून नेल्याचेही त्यांनी पोलिसांना सांगितले. पोलिस हवालदार मुलाणी तपास करीत आहेत.

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