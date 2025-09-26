Pargaon Accident : अज्ञात वाहनाने मोटारसायकलला धडक दिल्याने मोटारसायकल चालकाचा मृत्यू

पारगाव - पोंदेवाडी, ता. आंबेगाव गावाच्या हद्दीत रांजणगाव ओझर अष्टविनायक महामार्गावर पोंदेवाडी फाट्याजवळ आज शुक्रवारी सकाळी पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने मोटारसायकल जोरात धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात मोटारसायकलवरील दत्तात्रय ज्ञानेश्वर गावडे (वय-३१ वर्ष) रा. सविंदणे, ता. शिरूर या तरुणाचा मृत्यू झाला आहे..पारगाव कारखाना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज शुक्रवारी सकाळी पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास दत्तात्रय ज्ञानेश्वर गावडे हे मोटार सायकल क्रमांक एम.एच.१४ सी.एन. ९८३० ही चालवित घेवुन शिरूर बाजूकडून पारगाव बाजूकडे अष्टविनायक महामार्गावरून जात असताना समोरून चुकीच्या दिशेने येणारे अज्ञात वाहनावरील अज्ञात चालकाने त्याचे ताब्यातील गाडी भरधाव वेगात, रस्त्याचे परीस्थीतीकडे दुर्लक्ष करून, हयगयीने, अविचाराने निष्काळजीपणाने, चालवुन मोटारसायकलला धडक दिली..अपघात करून अपघातामध्ये मोटारसायकलवरील दत्तात्रय ज्ञानेश्वर गावडे यांच्या डोक्यास, हातापायाला गंभीर दुखापती होवुन त्याचे मृत्यूस कारणीभूत होवुन अज्ञात वाहनावरील अज्ञात चालक हा जखमीस वैदयकीय मदत न करता, व अपघाताची खबर पोलीसांना न देता सदर ठिकाणावरून वाहनासह पळून गेला आहे. अशा प्रकारची फिर्याद मयत गावडे चे मामा रतन दत्तात्रय पडवळ यांनी दिली आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे करत आहे..अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाच्या चालकानेच जखमी तरुणास संदीप घुले यांचा रुग्णवाहिकेतुन उपचारास रुग्णालयात पाठवले असून महामार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून पळून गेलेल्या वाहनाची माहिती मिळाली असून संबधित वाहन पोलीस ठाणे येथे आणून वाहनचालकावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे नेताजी गंधारे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.