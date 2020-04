नाणे व आंदर मावळात डोंगर पठावरही वाड्या लाॅकडाऊन 

टाकवे बुद्रुक(पुणे) : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर नाणे व आंदर मावळ भागातील असलेल्या डोंगरापठावरील वाड्या लाॅकडाऊन करण्यात आल्या आहेत. गावे व शहरे लाॅकडाऊन करण्यात आल्याने नागरीक घरी बसून कंटाळले आहेत. बाहेरही कुठे फिरता येत नसल्याने नागरीक व पर्यटक रानमेव्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी डोंगराभागाकडे वळू लागले आहेत. डोंगरावर नागरिकांची व पर्यटकांची संख्या वाढू लागल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव आपल्या पठारावर, आपल्या वाड्यांमध्ये नको या हेतूने स्थानिकांनीही कच्चे रस्ते खोदले आहेत व झाडे तोडून रस्त्यांमध्ये ठेवली आहेत व आपापल्या वाड्या लाॅकडाऊन केल्या आहेत.

Web Title: Mountain and hill pace are also Lockdown in pune