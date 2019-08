पुण्यात ढोल-ताशा वाजवत रस्त्यावर झोपून तरुणांचे आंदोलन

पुणे : नोकरीवरून कमी केल्यानंतर पुन्हा सेवेत घेण्याच्या मागणीसाठी पुणे स्टेशन येथील जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) येथे उपोषण करणाऱ्या पाच तरुणांना बंडगार्डन पोलिसांनी अटक केली. आंदोलकांनी शुक्रवारी ढोल-ताशा वाजवत रस्त्यावर झोपून आंदोलन केल्याने ससून रुग्णालय परिसरात वाहतूक कोंडी झाल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. विलास गणेश पळसकर (वय 30, रा. यवतमाळ), अनुप भारत पाटील (वय 30, रा. पुलगाव, ता. देवळी, जि. वर्धा), बाळासाहेब बिक्कड (वय 32), विकास रामकिशन नलमावार (वय 32, दोघे, रा. पाटण, ता. जरीजामनी, जि. यवतमाळ) आणि यतीन अविनाश घनगाव (वय 25, रा. शहापूर, जि. ठाणे) अशी अटक केलेल्या आंदोलकांची नावे आहेत. याप्रकरणी "जीपीओ'चे जनसंपर्क निरीक्षक सुदेश गायकवाड (वय 57, रा. प्रतीकनगर, येरवडा) यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. नोकरीवर पुन्हा घेण्याच्या मागणीसह टपाल खात्याशी संबंधित अन्य मागण्यांसाठी राज्यभरातील तरुणांनी काही दिवसांपासून 'जीपीओ' कार्यालयाजवळील पदपथावर उपोषण सुरू केले होते. उपोषण करूनही टपाल खाते मागण्या मान्य करत नसल्याने त्यांनी शुक्रवारी दुपारी आक्रमक पवित्रा घेत जोरजोरात घोषणाबाजी करून ढोल-ताशा वाजविण्यास सुरवात केली; तसेच रस्त्यावर झोपून आंदोलन करण्यास सुरवात केल्याने पुणे स्टेशन परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे बंडगार्डन पोलिसांनी आंदोलकांमधील प्रमुख पाच जणांना अटक केली; तर अन्य चौघांना समजपत्र देऊन सोडण्यात आले. शनिवारी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.

Web Title: Movement of youth by sleeping on the streets in Pune