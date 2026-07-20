The Burning Car : नवले पुलाजवळ धावत्या कारला भीषण आग; महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत

धायरी - मुंबई–बंगळूर महामार्गावरील नऱ्हे येथील नवले पुलाजवळील स्मशानभूमी परिसरात साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर धावत्या चारचाकी वाहनाला सोमवारी रात्री साडेसातच्या सुमारास अचानक आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. काही क्षणांतच आगीने संपूर्ण वाहनाला वेढा घातल्याने कार पूर्णपणे जळून खाक झाली. सुदैवाने वाहनचालक रोहित कडसकर (वय ३१) यांनी प्रसंगावधान राखत वेळेत बाहेर पडल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..घटनावेळी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी असल्याने वाहनांची संथ गतीने हालचाल सुरू होती. खेडशिवापूर येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या या कारमधून अचानक धूर येऊ लागल्याचे रोहित कडसकर यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ वाहन थांबवून बाहेर पडताच काही क्षणांत कारने पेट घेतला. वाहतूक कोंडीमुळे कार महामार्गाच्या मध्यभागीच उभी राहिली होती. त्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..आगीचे लोळ पाहून परिसरातील नागरिकांनी तातडीने अग्निशमन दल आणि पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच पुणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचे प्रभारी अधिकारी निलेश पोकळे यांच्या नेतृत्वाखाली चालक नरेश पांगारे तसेच फायरमन जवान भरत गोगावले, विशाल धायगुडे आणि आदित्य मोरे हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने आग आटोक्यात आणत शेजारील वाहनांपर्यंत आग पसरण्याचा धोका टाळला. मात्र, तोपर्यंत कार पूर्णपणे जळून खाक झाली होती..घटनेनंतर सिंहगड वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक सुनील गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक पोलिसांनी तातडीने वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. अग्निशमन दलाने आग पूर्णपणे आटोक्यात आणल्यानंतर जळालेली कार हटविण्यात आली आणि काही वेळातच महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.प्राथमिक माहितीनुसार, वाहनातील तांत्रिक बिघाड किंवा शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.