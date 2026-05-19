Parliament Standing Committee India: डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व हवामान बदल संसदीय स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती

पुणे : केंद्र सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वने व हवामान बदल विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी राज्यसभेच्या खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती केली आहे. राज्यसभा सभापतींच्या मान्यतेनंतर सचिवालयाने यासंदर्भात अधिकृत पत्र जारी केले आहे. .राज्यसभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव राकेश नैथानी यांनी कुलकर्णी यांना नियुक्तीचे पत्र दिले. ही नियुक्ती १८ मे २०२६ पासून असणार आहे. या समितीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाशी संबंधित धोरणे व विधेयकांचा अभ्यास करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. मेधा कुलकर्णी यांनी कोथरूडच्या विधानसभा सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांची २०२४ मध्ये राज्यसभेवर निवड करण्यात आली. संसदेतील कामगिरीबद्दल त्यांना 'संसदरत्न' पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे..डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, "स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने वैज्ञानिक प्रगती आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या धोरणात्मक विषयावर काम करण्याची संधी मिळाली आहे..