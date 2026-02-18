पुणे

Pune News : आसावरी जगदाळेंच्या नोकरीसाठी खासदार कुलकर्णींकडून पाठपुरावा

आसावरी यांना पुणे महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव गेल्या सात महिन्यांपासून रखडला आहे. त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पहेलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेले संतोष जगदाळे यांची मुलगी आसावरी जगदाळे यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे यासाठी खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी पाठपुरावा करत आहेत.

