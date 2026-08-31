पुणे

Velhe News : खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो सहकाऱ्यांसह राजगडावर श्रमदान

राजगडावर खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आपला मावळा’ संघटनेच्या माध्यमातून रविवार (ता. ३०) रोजी दुर्गसंवर्धन व स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
MP Nilesh Lanke Leads Hundreds of Supporters in Voluntary Labour at Rajgad Fort

MP Nilesh Lanke Leads Hundreds of Supporters in Voluntary Labour at Rajgad Fort

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मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनात आणि स्वराज्याच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या किल्ले राजगडावर खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आपला मावळा’ संघटनेच्या माध्यमातून रविवार (ता. ३०) रोजी दुर्गसंवर्धन व स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. ‘आपला मावळा’ संघटनेची ही १७ वी दुर्गसंवर्धन मोहीम असून, या उपक्रमात शेकडो स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत राजगडाच्या संवर्धनासाठी श्रमदान केले.

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