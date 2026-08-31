Velhe News : खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो सहकाऱ्यांसह राजगडावर श्रमदान

वेल्हे, (पुणे) - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनात आणि स्वराज्याच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या किल्ले राजगडावर खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आपला मावळा’ संघटनेच्या माध्यमातून रविवार (ता. ३०) रोजी दुर्गसंवर्धन व स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. ‘आपला मावळा’ संघटनेची ही १७ वी दुर्गसंवर्धन मोहीम असून, या उपक्रमात शेकडो स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत राजगडाच्या संवर्धनासाठी श्रमदान केले..नीलेश लंके यांच्यासह ‘आपला मावळा’चे शेकडो स्वयंसेवक रविवारी सकाळी राजगडाच्या पायथ्याशी दाखल झाले. इतिहासाचा अमूल्य वारसा जपण्याचा संकल्प करत स्वयंसेवकांनी गडावर विविध ठिकाणी स्वच्छता व संवर्धनाची कामे हाती घेतली. मोहिमेदरम्यान गडावरील कचरा संकलन, परिसराची स्वच्छता, आवश्यक ठिकाणी डागडुजी, दगड-दुरुस्ती तसेच नामफलक लावण्यासह दुर्गसंवर्धनाचे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. हजारो हातांनी केलेल्या श्रमदानामुळे गडाचा परिसर स्वच्छ करण्यास मोठी मदत झाली..यावेळी खासदार नीलेश लंके यांनी राजगडाच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर प्रकाश टाकला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासात राजगडाला अत्यंत विशेष स्थान असून, तब्बल २६ वर्षे हा किल्ला मराठा साम्राज्याची राजधानी होता. महाराजांच्या कारकिर्दीतील अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा राजगड साक्षीदार राहिला आहे. त्यामुळे राजगड हा केवळ एक ऐतिहासिक किल्ला नसून स्वराज्याच्या गौरवशाली इतिहासाचा अत्यंत महत्त्वाचा ठेवा असल्याचे लंके यांनी सांगितले..मात्र, एवढे मोठे ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या राजगडावर येणाऱ्या पर्यटक व शिवप्रेमींसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गडावर जाण्यासाठी पुरेसा व सुस्थितीतील रस्ता उपलब्ध नसल्याने पर्यटकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः महिलांसाठी आवश्यक शौचालयांची सुविधा नसल्याचे तसेच इतर मूलभूत सुविधाही अपुऱ्या असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले..गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असली, तरी या ऐतिहासिक ठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. राजगडाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..‘आपला मावळा’ संघटनेच्या माध्यमातून यापूर्वीही महाराष्ट्रातील विविध गड-किल्ल्यांवर दुर्गसंवर्धन, स्वच्छता आणि ऐतिहासिक वारसा जतनाच्या मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत. राजगडावरील १७ व्या मोहिमेत तब्बल हजार स्वयंसेवकांनी सहभाग घेत स्वराज्याच्या इतिहासाचा हा अनमोल वारसा जपण्यासाठी श्रमदान केले. या मोहिमेतून तरुणांमध्ये गड-किल्ल्यांविषयी जाणीव, इतिहासाविषयी अभिमान आणि वारसा संवर्धनाची भावना अधिक दृढ होईल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.