MP Supriya Sule : रोहित पवारांच्या संरक्षणात वाढ करावी; खासदार सुप्रिया सुळे करणार राज्य सरकारकडे विनंती

पुणे - ‘रोहित पवार हा दादांच्या अपघाताचे सत्य पुढे आणण्यासाठी धडपडत आहेत. केवळ भावनाच नव्हे, तर अभ्यासपूर्वक मुद्दे, माहिती दररोज पुढे आणत आहे. आता राज्यातील जनतेकडून रोहितबद्दल काळजी व्यक्त केली जात आहे, तशीच आम्हालाही त्याची काळजी आहे..रोहित प्रामाणिकपणे लढत आहे, त्यामुळेच रोहितला पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी विनंती मी राज्य सरकारला करणार आहे,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी सांगितले.छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शिवाजीनगर येथील ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीच्या (एआयएसएसएमएस) आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्यास सुळे यांनी गुरुवारी अभिवादन केले. या वेळी पक्षाचे प्रभारी शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील, पक्षाचे नेते विशाल तांबे, सक्षणा सलागर आदी उपस्थित होते. या वेळी सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..जय पवार यांनी अपघाताच्या चौकशीची मागणी केल्याप्रकरणी सुळे म्हणाल्या, ‘रोहित, पार्थ व जय या मुलांमध्ये अजित दादांच्या अपघाताबद्दल प्रचंड अस्वस्थता आहे. मीदेखील याबद्दल वारंवार बोलले आहे.दादांवर प्रेम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या मनात प्रश्न आहेत, तसेच प्रश्न रोहित, जयच्या मनातही आहेत. पार्थ व जय यांना मोठा धक्का बसलेला आहे, या घटनेतून बाहेर पडत ते आता बोलत आहेत. त्यातूनच जयने चौकशीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश पवार कुटुंबावर प्रेम करतो. त्यामुळे हा धक्का प्रत्येकाला बसलेला आहे.’.राज्यसभा खासदार निवडीबाबत सुळे म्हणाल्या, ‘राज्यसभा उमेदवार निवडीविषयी महाविकास आघाडीची मुंबईत बैठक झाली. मात्र, त्या बैठकीस मी उपस्थित नव्हते. महाविकास आघाडीची पुढील आठवड्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत मी उपस्थित असेन, बैठकीत एकत्रितपणे जो काही निर्णय होईल, तो आम्ही तुम्हाला सांगू.’.‘विलीनीकरणाच्या विषयाला पूर्णविराम देऊ’एकत्रित काम करण्याची दादाला आणि आम्हालाही इच्छा होती. कार्यकर्त्यांचीही इच्छा आहे. मात्र, आता त्यास पूर्णविराम देऊ. राजकारण, समाजकारणात आपल्यापेक्षा वयाने, अनुभवाने मोठ्या असणाऱ्यांच्या विरोधात का बोलायचे? असा प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.