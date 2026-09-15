Noise Pollution : ‘एमपीसीबी’तर्फे पुण्यात २०० ठिकाणी ‘वॉच’; ध्वनिप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडल्यास कारवाई

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - गणेशोत्सवातील कर्णकर्कश आवाजाला आळा घालण्यासाठी आता प्रशासनानेही ‘डेसिबल वॉच’ सुरू केले आहे. पुणे शहरातील तब्बल २०० ठिकाणी ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’कडून (एमपीसीबी) दररोज प्रत्यक्ष ध्वनीपातळीची नोंद घेतली जाणार आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा आवाज अधिक आढळल्यास संबंधित मंडळाला तो कमी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील; तरीही नियमभंग सुरू राहिल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे ढोल-ताशे, ध्वनिक्षेपक आणि अन्य ध्वनिवर्धक उपकरणांचा अमर्याद वापर करणाऱ्या मंडळांवर यंदा प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे..गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात नागरिकांकडून आवाज उठविला जात असतानाच, एमपीसीबीने सोमवारपासून ध्वनिपातळी मोजण्याच्या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उत्सवाच्या ठिकाणी नेमका किती आवाज होत आहे, याची आता प्रत्यक्ष नोंद उपलब्ध होणार आहे. केवळ सूचना देण्यापुरती ही मोहीम मर्यादित न ठेवता नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जाणार असल्याने मंडळांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे ‘एमपीसीबी’तर्फे सांगण्यात आले..२०० ठिकाणी थेट नजरगणेशोत्सवात ढोल-ताशे, ध्वनिक्षेपक आणि अन्य ध्वनिवर्धक उपकरणांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात कार्यक्रम सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर शहरातील निवडक २०० ठिकाणी दररोज ध्वनीपातळी तपासली जाणार आहे. याशिवाय महत्त्वाच्या चौकांमध्येही ध्वनीची पातळी तपासण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे..ध्वनीपातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्यास प्रथम संबंधित मंडळाला आवाज कमी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. त्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास पोलिसांना कळवून कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर आता प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या आधारे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..३०० स्वयंसेवकांचा ‘डेसिबल वॉच’राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार एमपीसीबीने ध्वनीपातळीच्या नोंदी घेण्यासाठी बाह्य पर्यावरण संस्थांची मदत घेतली आहे. ‘अश्वमेध’ आणि ‘महाबळ एन्व्हायरनमेंट’ या संस्थांच्या माध्यमातून महाविद्यालयांतील सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांची स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.हे स्वयंसेवक एमपीसीबीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध ठिकाणी ध्वनीपातळीच्या नोंदी घेणार आहेत. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत दररोज सायंकाळी सहा ते रात्री १२ या वेळेत ही मोजणी केली जाणार आहे. उत्सवाच्या दिवसांबरोबरच विसर्जन मिरवणुकीदरम्यानही ध्वनिपातळीची नोंद घेतली जाणार आहे..‘रिडिंग’मुळे कारवाईला आधारध्वनीपातळीची प्रत्यक्ष नोंद झाल्याने कोणत्या मंडळाच्या परिसरात किती आवाज झाला, याची नोंद प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषणाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची पडताळणी करणे आणि नियमभंग करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करणे अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे यंदा केवळ ‘आवाज कमी करा’च्या सूचना न देता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा दबाव राहणार आहे..‘पुणे शहरात गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिपातळी तपासण्यासाठी यंदा २०० ठिकाणी मॉनिटरिंग सुरू करण्यात आले आहे. सोमवारपासून पुढील संपूर्ण दहा दिवस दररोज सायंकाळी सहा ते रात्री १२ या वेळेत ही नोंद घेतली जाणार असून, यासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेतली जात आहे.’- कार्तिकेय लंगोटे, उपप्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.