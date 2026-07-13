MPSC Exam Issue : स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण; ‘एमपीएससी’च्या ऑनलाइन परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आगामी ‘गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा’ पासून सर्व परीक्षा ऑनलाइन संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवत, सर्व परीक्षा पूर्ववत ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात याव्या या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या वतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी मनोज पिंगळे, अरविंद वाळेकर, धुकदेव टेले, भारत गौरव यांनी गेल्या तीन दिवसांपासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे..ऑनलाइन पद्धतीमुळे परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये विभागली जाते, ज्यामुळे प्रश्नपत्रिकेची काठिण्य पातळी समान राहत नाही. परिणामी, ‘नॉर्मलायझेशन’च्या गुंतागुंतीच्या सांख्यिकीय सूत्रांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. २०२३ च्या परीक्षेत उमेदवारांना २०० पैकी २१४ गुण मिळण्यासारखा अजब प्रकार घडल्याचा दाखला विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. याशिवाय, पारंपरिक ऑफलाइन पद्धत सीलबंद आणि सुरक्षित असताना, ऑनलाइन पद्धतीमध्ये ‘रिमोट-ॲक्सेस’ आणि सर्व्हर हॅकिंगचे धोके असल्याने पेपरफुटीची शक्यता अधिक वाढते, अशी भीती उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे..केंद्रीय लोकसेवा आयोग तसेच उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, बिहार आणि केरळसारखे राज्य त्यांच्या परीक्षा एकाच दिवशी ऑफलाइन पद्धतीने घेतात. मग राज्य सरकार ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर ऑनलाइन पद्धत का लादत आहे, असा सवाल पिंगळे यांनी उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले, ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ग्रामीण भागात केवळ ४ टक्के कुटुंबांकडे संगणक आणि १५.७ टक्के कुटुंबांकडे इंटरनेट सुविधा आहे..त्यामुळे दुर्गम भागातील कष्टकरी विद्यार्थ्यांना स्क्रीन-आधारित परीक्षांचा मोठा फटका बसेल. लाखो ग्रामीण आणि कष्टकरी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे. जोपर्यंत ‘एमपीएससी’ ऑनलाइन परीक्षा पद्धत रद्द करून पूर्व परीक्षेची पारंपरिक ऑफलाइन पद्धत कायम ठेवण्याबाबत अधिकृत परिपत्रक काढत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेतले जाणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.