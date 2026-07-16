MPSC Exam : एमपीएससीचा ऑनलाइन परीक्षेचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत लांबणीवर

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा संगणक आधारित (ऑनलाइन) पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून होत असलेला तीव्र विरोध पाहता, अखेर आयोगाने एक पाऊल मागे घेतले आहे. ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६’ आता प्रचलित ऑफलाइन (ओएमआर) पद्धतीनेच होणार असून, संगणकाधारित (सीबीटी) परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी जुलै २०२७ अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर आयोगाने अधिकृत शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करून हा निर्णय जाहीर केला आहे..राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षा आणि नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला होता. विविध विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधी, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली होती.सुरक्षित आणि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली आवश्यक असली तरी एका व्यवस्थेकडून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे संक्रमण करताना विद्यार्थी आणि यंत्रणांना पुरेसा कालावधी मिळावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. त्यानंतर आयोगाने अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून ऑनलाइन परीक्षा तातडीने लागू न करण्याचा निर्णय जाहीर केला..आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार, ‘गट-क संयुक्त पूर्व’ परीक्षा संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, आता ही परीक्षा ऑफलाइन (ओएमआर) पद्धतीने होणार आहे. त्याचबरोबर सीबीटी प्रणालीची अंमलबजावणी जुलै २०२७ अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान आयोगाने परीक्षा प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.२७ सप्टेंबरला प्रस्तावित असलेली गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा आता २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, तर मुख्य परीक्षा २७ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ जुलै पर्यंत, तर ऑनलाइन शुल्क भरण्यासाठी ३ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापुढे परीक्षा शुल्क केवळ ऑनलाइन माध्यमातूनच स्वीकारले जाणार असून चलनाद्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे..३७ जिल्हा केंद्रांवर परीक्षापूर्व परीक्षा राज्यातील ३७ जिल्हा केंद्रांवर ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जाणार आहे. नव्याने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज भरतानाच केंद्र निवडावे लागणार आहे. यापूर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आयोगाच्या संकेतस्थळावरील ‘माय अकाउंट’ या सुविधेद्वारे १९ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. या कालावधीत केंद्र निवडले नाही, तर उमेदवाराच्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र निश्चित केले जाईल..विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; विरोध मात्र कायमआयोगाच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर झाला असून आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी किरण निंभोरे यांनी, ‘‘ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी विद्यार्थ्यांचा मूलभूत विरोध ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीलाच आहे..ऑफलाइन परीक्षा कायम ठेवण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील,’ असे सांगितले. तर ‘आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, तो केवळ २०२७ पर्यंत मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी असावा. जोपर्यंत ‘एमपीएससी’ स्वतःची सक्षम यंत्रणा उभी करून, खासगी कंपन्या आणि ‘नॉर्मलायझेशन’विना एकाच टप्प्यात परीक्षा घेत नाही, तोपर्यंत ऑनलाईनचा घाट घालू नये, असे मत स्पर्धा परीक्षार्थी नितीन आंधळे यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.