MPSC Exam : ‘एमपीएससी’त वयोमर्यादेचा प्रश्न तसाच; संधी हुकण्याच्या भीतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता

एका बाजूला परीक्षेची धामधूम सुरू झाली असताना, दुसऱ्या बाजूला वयाची अट शिथिल करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणि राजकीय नेत्यांची पत्रे सरकारकडे धडकली.
पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) चार जानेवारीला होणाऱ्या गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे प्रसिद्ध केली आहेत. मात्र, सात महिने उशिरा आलेल्या जाहिरातीमुळे संधी हुकलेल्या हजारो उमेदवारांच्या वयोमर्यादेबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

