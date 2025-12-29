MPSC Exam : ‘एमपीएससी’त वयोमर्यादेचा प्रश्न तसाच; संधी हुकण्याच्या भीतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) चार जानेवारीला होणाऱ्या गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे प्रसिद्ध केली आहेत. मात्र, सात महिने उशिरा आलेल्या जाहिरातीमुळे संधी हुकलेल्या हजारो उमेदवारांच्या वयोमर्यादेबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही..एका बाजूला परीक्षेची धामधूम सुरू झाली असताना, दुसऱ्या बाजूला वयाची अट शिथिल करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणि राजकीय नेत्यांची पत्रे सरकारकडे धडकली आहेत. मात्र, परीक्षा केवळ आठ दिवसांवर येऊनही सरकार ‘ढिम्म’ असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.आयोगातर्फे ६७४ पदांसाठी ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ची जाहिरात जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाली..त्यापैकी ३९२ पदे पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) संवर्गातील आहेत. मात्र, ही जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा आल्याचा फटका अनेक उमेदवारांना बसला आहे. वयोमर्यादा गणनेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केल्याने अवघ्या काही दिवसांच्या फरकाने हजारो विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत.त्यामुळे गृह विभागाने पोलिस शिपाई भरतीमध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एकवेळची विशेष संधी देऊन दिलासा दिला होता, तसेच २०२४ च्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठीही शासननिर्णय काढून एक वर्षाची सवलत दिली होती. त्याच धर्तीवर आता २०२५च्या संयुक्त गट-ब (विशेषतः पीएसआय) परीक्षेसाठीही वयोमर्यादेत शिथिलता मिळावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..राजकीय दबाव वाढतोय, निर्णय मात्र प्रलंबितवयोमर्यादा वाढवून मिळावी यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह विविध पक्षांतील अनेक आमदार व खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे पाठविली असून, समाजमाध्यमांवरूनही सरकारवर दबाव वाढवला जात आहे.वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे, शिवसेना नेते अक्षयमहाराज भोसले, खासदार अमोल कोल्हे, बजरंग सोनवणे, भास्कर भगरे यांच्यासह आमदार रोहित पवार, सुनील शेळके, बाबाजी काळे, अभिजित पाटील, सत्यजित तांबे, नारायण पाटील, संतोष दानवे, किरण लहामटे, राजेश पाडवी, संजय कणेकर अशा विविध पक्षांच्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून व सोशल मीडियाद्वारे सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर न झाल्याने ‘प्रवेशपत्रे तर आली, आता न्यायाचे काय?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..आयोगाच्या कडक सूचना...एकीकडे वयोमर्यादेचा वाद पेटलेला असताना आयोगाने परीक्षेच्या आयोजनाची तयारी पूर्ण केली आहे. उमेदवारांना त्यांच्या खात्यात प्रवेश प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. परीक्षा कक्षात प्रवेशासाठी संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून प्रिंट केलेले मूळ स्वरूपातील प्रवेशपत्र सोबत आणणे बंधनकारक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..प्रवेशपत्रांशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. परीक्षेच्या दिवशी संभाव्य अडचणी, मोर्चे, वाहतूक कोंडी किंवा अतिवृष्टी आदी बाबी लक्षात घेऊन उमेदवारांनी परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान दीड तास आधी परीक्षा केंद्रावर, तर प्रत्यक्ष परीक्षा सुरू होण्याच्या एक तास आधी स्वतःच्या बैठक क्रमांकावर उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.अंतिम प्रवेशासाठी ठरविलेल्या वेळेनंतर कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, तसेच सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही आयोगाने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.