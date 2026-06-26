राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय वगळला

पुणे, ता. २६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या (गट-अ, ब) स्वरूपात मोठा बदल केला असून, २०२७ च्या परीक्षेपासून ‘वैकल्पिक विषय’ वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील इतर राज्यांच्या धर्तीवर मूल्यमापन पद्धतीत अधिक एकसमानता, प्रमाणबद्धता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मुख्य परीक्षेचे एकूण गुण १७५० वरून १२५०, तर मुलाखतीसह एकूण गुण २०२५ ऐवजी १५२५ इतके होणार आहेत.
आयोगाच्या परीक्षा नियंत्रक व सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ आणि ब अंतर्गत राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी सध्या उमेदवारांना एका वैकल्पिक विषयाची निवड करावी लागते, ज्याचे प्रत्येकी २५० गुणांचे दोन पेपर (एकूण ५०० गुण) अनिवार्य होते. मात्र, आता २०२७ च्या मुख्य परीक्षेपासून हे दोन्ही पेपर वगळण्यात आले आहेत.
आयोगाच्या माहितीनुसार, तमिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या अनेक राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांनी त्यांच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पद्धतीतून वैकल्पिक विषय यापूर्वीच वगळले आहेत. त्याऐवजी अधिक एकसमान, प्रमाणित मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. याच धर्तीवर सर्व बाबींचा विचार करून ‘एमपीएससी’नेही वैकल्पिक विषय वगळण्याचा निर्णय घेतला.
या परीक्षांमध्ये बदल नाही
हा बदल केवळ राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी लागू केला आहे. मात्र, महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षेकरिता वैकल्पिक विषयांची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील. तसेच, महाराष्ट्र स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, कृषिसेवा, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, पशुवैद्यकीय सेवा आणि निरीक्षक वैधमापनशास्त्र या सर्व मुख्य परीक्षा प्रचलित योजनेनुसारच घेण्यात येतील; त्यांच्यात कोणताही बदल केला नसल्याचे आयोगाने सांगितले.
सुधारित परीक्षा योजना (२०२७ पासून)
भाषा पेपर १ (मराठी) : ३०० गुण
भाषा पेपर २ (इंग्रजी) : ३०० गुण
निबंध (मराठी किंवा इंग्रजी) : २५० गुण
सामान्य अध्ययन १ ते ४ (चार पेपर) : प्रत्येकी २५० गुण
वैकल्पिक विषय पेपर १ व २ (२६ विषय) : परीक्षेतून वगळण्यात आले
एकूण लेखी परीक्षा (पेपर ३ ते ७) : १२५० गुण
मुलाखत : २७५ गुण
अंतिम एकूण गुण (लेखी+मुलाखत) : १५२५ गुण
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