Someshwarnagar News : जिद्द अन् चिकाटीतून स्वप्नांना नवे पंख; लकडे कुटुंबात राजपत्रित अधिकाऱ्यांची ‘हॅट््ट्रिक’

सोमेश्वरनगर - निंबुत (ता. बारामती) येथील ओंकार लकडे याने एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवत सहायक नगररचनाकार पदाला गवसणी घातली आहे. विशेष म्हणजे, त्याचे चुलत भाऊ अमरजित आणि वहिनी शिवानी यांच्यानंतर ओंकारनेही हेच पद मिळवल्याने लकडे कुटुंबात आता तीन राजपत्रित अधिकारी झाले आहेत..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या सहायक नगररचनाकार (श्रेणी-१) परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. यात ओंकार मीना महादेव लकडे याने भटक्या जमाती (एनटी-सी) प्रवर्गातून राज्यात दुसरा, तर सर्वसाधारण गटातून ९० वा क्रमांक पटकावला. ओंकारने पुण्याच्या सीओईपीमधून अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यानंतर अवघ्या सात-आठ महिन्यांत, कोणत्याही कोचिंग क्लासशिवाय पहिल्याच प्रयत्नात हे यश मिळविले..यापूर्वी सन २०२२ मध्ये अमरजीत लकडे आणि शिवानी लकडे- वाटेगावकर यांची याच पदावर निवड झाली होती. आता ओंकारच्या यशामुळे एकाच कुटुंबात एकाच पदावर तीन अधिकारी असण्याचा दुर्मीळ योग जुळून आला आहे. ओंकारला त्याचे भाऊ अमरजीत, प्रतीक कराडे आणि आईचे प्रोत्साहन लाभले. सोशल मीडियापासून दूर राहत त्याने सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर हे यश संपादन केले..'पोराला साहेब बनवायचं'बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात या म्हणीप्रमाणेच पती महादेवसुद्धा म्हणायचे, 'ह्या पोराला साहेबच करायचं. ह्यो होणारच.' ओंकार पहिलीला होता तेव्हाच त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेसाठी शिक्षणावर पूर्ण ताकद लावली. ओंकारमध्येही हा विषय भिनला आणि २३व्या वर्षीच त्याने वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले, अशा भावना मीना लकडे यांनी व्यक्त केल्या. .आजोबांनी, आईने माझ्यातील 'स्व' शोधण्यास मदत केली. चुलत्यांनी, भावांनी विश्वास दिला. 'सीओईपी'त असताना स्पोर्ट्स, गॅदरिंग, संघटन यातून खूप शिकलो. 'सकाळ'च्या 'यिन'मध्येही शिकायला मिळाले. आता यूपीएससीचा आणि 'सिडको'चाही अभ्यास सुरू आहे.- ओंकार लकडे.