Someshwarnagar News : जिद्द अन् चिकाटीतून स्वप्नांना नवे पंख; लकडे कुटुंबात राजपत्रित अधिकाऱ्यांची ‘हॅट््ट्रिक’

निंबुत येथील ओंकार लकडे याने एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवत सहायक नगररचनाकार पदाला घातली गवसणी.
सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर - निंबुत (ता. बारामती) येथील ओंकार लकडे याने एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवत सहायक नगररचनाकार पदाला गवसणी घातली आहे. विशेष म्हणजे, त्याचे चुलत भाऊ अमरजित आणि वहिनी शिवानी यांच्यानंतर ओंकारनेही हेच पद मिळवल्याने लकडे कुटुंबात आता तीन राजपत्रित अधिकारी झाले आहेत.

Officer
MPSC Exam
motivational story
Determination
someshwarnagar

