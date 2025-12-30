MPSC Exam : ऋतुजा होळकरची उद्योग निरीक्षक पदाला गवसणी

आंधळगाव - सादलगाव (ता. शिरूर) येथील ऋतुजा पंढरीनाथ होळकर हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत राज्यात २४ वा क्रमांक पटकावत उद्योग निरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. शेतकरी कुटुंबातील कन्येने जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर मिळवलेल्या या यशामुळे परिसरात अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..ऋतुजाचे वडील पंढरीनाथ होळकर हे शेतकरी तर आई गृहिणी आहे. तिचे प्राथमिक शिक्षण मामाच्या गावी दौंड तालुक्यातील गलांडवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण दौंड तालुक्यातील खुटबाव येथील भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालयात पूर्ण झाले. उच्च माध्यमिक शिक्षण पुण्यातील नूतन महाविद्यालयात झाले, तर महाविद्यालयीन शिक्षण सिंहगड कॉलेज व मॉडर्न कॉलेज येथे झाले..महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच तिने स्पर्धा परीक्षेचा संकल्प केला होता. एमपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी तिने दीर्घकाळ कठोर परिश्रम घेतले. मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचूनही दोन वेळा तिची संधी थोडक्यात हुकली.मात्र अपयशाने खचून न जाता तिने पुन्हा नव्या जोमाने तयारी सुरू ठेवली. अखेर २०२४ मध्ये दिलेल्या परीक्षेत राज्यात २४वा क्रमांक मिळवत तिने उद्योग निरीक्षक पदावर निवड झाली. विशेष म्हणजे, स्व-अध्ययनाच्या माध्यमातून तिने हे यश संपादन केले आहे..तिला मावशी वनपरीक्षेत्र अधिकारी नम्रता पवार, आजोबा दत्तात्रय पवार, आतेभाऊ उत्पादन शुल्क अधिकारी अमित जगताप तसेच मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी अजित जगताप यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. आई-वडील व भावाचा पाठिंबा मिळाल्यानेच हे यश शक्य झाले, असे तिने सांगितले..जिद्द आणि चिकाटी असेल तर यश नक्की मिळते. प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत. ग्रामीण भागातील मुलींनी स्पर्धा परीक्षेत जास्तीत जास्त सहभागी व्हावे.- ऋतुजा होळकरबिकट परिस्थितीतून मार्ग काढत ऋतुजाने दीर्घकाळ कठोर परिश्रम घेत हे यश मिळवले आहे. या खडतर प्रवासात दोन वेळा अपयश आले; मात्र तिने हिंमत सोडली नाही.तिच्या या यशामुळे आमच्या आयुष्याचे सार्थक झाले.- पंढरीनाथ होळकर, ऋतुजाचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.