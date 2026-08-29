पुणे

MPSC Exam : कोणताही क्लास न लावता ऋषीकेश राज्यात पहीला; उद्योग निरीक्षक व राज्य उत्पादन शुल्कपदी निवड

कोणताही खाजगी शिकवणी न लावता खोलीवरच अभ्यास करून जिद्द चिकाटीच्या जोरावर दुसऱ्याच प्रयत्नात ऋषिकेश बेंद्रे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.
Rishikesh bendre

Rishikesh bendre

sakal

प्रताप भोईटे
Updated on

न्हावरे - कोणताही खाजगी शिकवणी न लावता खोलीवरच अभ्यास करून जिद्द चिकाटीच्या जोरावर दुसऱ्याच प्रयत्नात आंबळे (ता. शिरूर) येथील ऋषिकेश बाळासाहेब बेंद्रे यांनी ४०० पैकी ३१० गुण मिळवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यांची उद्योग अधिक्षक आणि निरिक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क) या दोन्ही पदांसाठी निवड झाली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
MPSC Exam
motivational story
Marathi News Esakal
www.esakal.com