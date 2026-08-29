MPSC Exam : कोणताही क्लास न लावता ऋषीकेश राज्यात पहीला; उद्योग निरीक्षक व राज्य उत्पादन शुल्कपदी निवड

न्हावरे - कोणताही खाजगी शिकवणी न लावता खोलीवरच अभ्यास करून जिद्द चिकाटीच्या जोरावर दुसऱ्याच प्रयत्नात आंबळे (ता. शिरूर) येथील ऋषिकेश बाळासाहेब बेंद्रे यांनी ४०० पैकी ३१० गुण मिळवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यांची उद्योग अधिक्षक आणि निरिक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क) या दोन्ही पदांसाठी निवड झाली आहे..ऋषिकेशचे प्राथमिक शिक्षण तालुक्यातील आंबळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत तर माध्यमिक शिक्षण न्हावरे येथील श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयात झाले. त्यानंतर उच्च माध्यमिक शिक्षण शिरुरच्या विद्यालयात झाल्यानंतर ऋषिकेशने पुढील शिक्षणासाठी विद्येचे माहेरघर पुणे गाठले. तेथे गुणवत्तेच्या जोरावर त्याला पुणे विद्यार्थी ग्रुह काँलेज ऑफ इजिंनीअर इन्स्टिट्यूट मध्ये प्रवेश मिळाला त्यानंतर त्यानी चांगल्या गुणांनी चार वर्षांत इंजिनिअरची पदवी मिळवली..इंजिनिअरच्या यशानंतर त्यांना चांगल्या पॅकेजची नोकरी खुणवू लागली. मात्र, आयटी मध्ये चांगल्या पँकेजवर नोकरी करण्याऐवजी स्पर्धा परिक्षा द्यायची अधिकारी व्हायचे व त्यामाध्यमातून तळागाळातील लोकांची सेवा करायची असा निर्धार केला. व त्यानंतर स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासाला सुरवात केली. सुरुवातीच्या एका प्रयत्नांत अपयश आल्यानंतरही ऋषिकेश हे नाउमेद झाले नाहीत व जिद्द सोडली नाही..२०२१ पासून पुण्यात कधी गावाकडे राहून त्यांनी दिवसाला सुमारे १६ तास स्व-अभ्यास केला. २०२५ च्या परीक्षेत त्यांनी हे दुहेरी यश संपादन केले. त्यांच्या या यशाबद्दल आंबळे ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांची भव्य मिरवणूक काढून सत्कार करण्यात आला. या यशाचे श्रेय त्यांनी बाळासाहेब बेंद्रे (वडील), माया बेंद्रे (आई) यांना व मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांना दिले..भावी अधिकाऱ्यांनी स्वप्नांचा पाठलाग करावाकोरोनानंतर स्पर्धा परिक्षेकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. त्यामूळे स्पर्धाही वाढली आहे. मात्र, नवोदित विद्यार्थ्यांनी फक्त रिल्स, बातम्या बघून किंवा आई वडिलांच्या आग्रहाखातर या परिक्षेच्या फंदात पडू नये आपल्याला जर खरेच यश मिळवायचे असेल तर प्रथमता पदवीधर होऊन मगच स्पर्धा परिक्षेच्या अभ्यासाला सुरवात करावी व जिद्द चिकाटीच्या जोरावर यश मिळवावे, असा सल्ला त्याने स्पर्धा परिक्षेच्या नवोदित विद्यार्थ्यांना दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.