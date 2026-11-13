MPSC inquiry : एमपीएससीच्या नऊ स्पर्धा परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार आणि प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी तक्रारी व प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यासाठी २३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या नऊ स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका फुटल्याप्रकरणी तक्रारी व निवेदने सादर करण्यासाठी चौकशी आयोगाने २३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी १६ नोव्हेंबरपर्यंत निवेदने सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधितांनी विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र मुदतीत सादर करण्याचे आवाहन आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे..‘एमपीएससी’च्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये झालेले कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटीच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष चौकशी आयोग गठीत केला आहे. या प्रकरणांशी संबंधित ठोस माहिती असलेल्या व्यक्ती, तसेच परीक्षार्थींना आपली निवेदने आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या प्रारूपात १६ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन यापूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, दिवाळी सणानिमित्त आलेल्या सलग सुट्ट्यांमुळे उमेदवारांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ही मुदत आता २३ नोव्हेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या संदर्भात चौकशी आयोगाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे..अशी आहे प्रक्रिया....सर्व संबंधितांनी आपली निवेदने मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत आयोगाकडे सादर करावीत. या निवेदनांसोबत वैध ओळखपत्राची प्रत आणि दाव्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे अनिवार्य आहे. तसेच, प्रत्यक्ष निवेदनासह स्वप्रमाणित प्रतिज्ञापत्राची प्रत, निवेदन आणि कागदपत्रांची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in या अधिकृत ई-मेल आयडीवरही पाठविण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत..२३ नोव्हेंबरनंतर दखल नाहीतक्रारी दाखल करण्यासंदर्भात मदतीसाठी ०२२-२०८६७६७७ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे. २३ नोव्हेंबरनंतर प्राप्त होणारी प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारली जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधितांनी विहित मुदतीत आपली निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.