MPSC Protest : एमपीएससी अध्यक्षांच्या चौकशीसाठी समितीचा प्रस्ताव, विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची मागणी; तोडग्यासाठी वाटाघाटींना वेग

पुणे,: अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि एस. एम. जोशी येथे सुरू असलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत.या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीत आंदोलकांनी सुचविलेल्या पाच सदस्यांचा समावेश करावा आणिचौकशी पूर्ण होईपर्यंत भिमनवार यांना पदावरून दूर ठेवावे, असा प्रस्ताव विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता प्रस्तावावर सरकार काय भूमिका घेणार? यावर आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून आहे..'एमपीएससी'च्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी स्वीकारार्ह निर्णयापर्यंतपोहोचण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.आंदोलकांच्या प्रस्तावानुसार, आयोगाच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी समितीमध्ये आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने शिफारस केलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक, तर सचिव म्हणून तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे..दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरूचमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांचे एस. एम. जोशी पूल येथे सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी पोलिसांनी मोबाइल जॅमरची गाडी आणल्याने शनिवारी (ता. १०) आंदोलनाच्या दहाव्या दिवशी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनाचे थेट प्रक्षेपण करता येणार नसल्याचे सांगत आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि टिळक चौकात जाण्याचा पर्याय सुचविला..यानंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ आणि पोलिसांमध्ये सुमारे तासभर चर्चा झाली. चर्चेअंती मोबाइल जॅमर बंद केले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी हातात ताट आणि चमचा घेऊन थाळीनाद करत त्यांनी सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच 'गो... भीमनवार गो' आणि 'डोकं फिरलंय' या गाण्यांच्या तालावर परीक्षार्थीसह आमदार रोहित पवार यांनीही काही काळ ठेका धरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.