पुणे

MPSC Protest: 5 वर्षांपासून पुण्यात राहून PSI होण्याचं स्वप्न... बाप शेतमजुरी करून पैसे पाठवतो, पण आयोग? विद्यार्थ्यांनी काय सांगितलं?

Pune MPSC PSI Aspirants Stage Massive Protest Over Age Limit Controversy: पुण्यात एमपीएससीच्या गट-ब अराजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षेत वयोमर्यादेच्या चुकीमुळे हजारो पीएसआय उमेदवार संतापले आहेत.
mpsc protest pune

mpsc protest pune

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : एमपीएससीच्या गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठी वयोमर्यादेच्या मुद्द्यावरून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा संताप अजूनही शमलेला नाही. शुक्रवारी डेक्कन परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतरही सरकारकडून ठोस निर्णय न आल्याने विद्यार्थी शनिवारी (ता. ३ जानेवारी) पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहेत. सकाळी नऊ वाजता मुठा नदीपात्रात मोठ्या संख्येने जमण्याचे आवाहन विद्यार्थ्यांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pune city police
MPSC Exam
mpsc
MPSC candidates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com