MPSC Protest: 5 वर्षांपासून पुण्यात राहून PSI होण्याचं स्वप्न... बाप शेतमजुरी करून पैसे पाठवतो, पण आयोग? विद्यार्थ्यांनी काय सांगितलं?

पुणे : एमपीएससीच्या गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठी वयोमर्यादेच्या मुद्द्यावरून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा संताप अजूनही शमलेला नाही. शुक्रवारी डेक्कन परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतरही सरकारकडून ठोस निर्णय न आल्याने विद्यार्थी शनिवारी (ता. ३ जानेवारी) पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहेत. सकाळी नऊ वाजता मुठा नदीपात्रात मोठ्या संख्येने जमण्याचे आवाहन विद्यार्थ्यांनी केले आहे..नेमका घोळ काय?या परीक्षेची जाहिरात जुलै २०२५ मध्येच अपेक्षित होती; मात्र ती सात महिने उशिराने प्रसिद्ध झाली. वयोमर्यादा मोजण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख आधार मानल्यामुळे केवळ काही दिवसांच्या फरकाने हजारो उमेदवार अपात्र ठरले आहेत. विशेषतः पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी ही समस्या गंभीर बनली आहे. परीक्षेला आता अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाही सरकार फक्त आश्वासनेच देत असल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत..Video Viral: पुण्यात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा थरार! पोलीस पांगवण्यासाठी आल्यावर थेट राष्ट्रगीत म्हटलं, शेवटी MPSC वाले म्हणतात .विद्यार्थ्यांनी आपली व्यथा मोकळ्या मनाने व्यक्त केलीशुक्रवारच्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी आपली व्यथा मोकळ्या मनाने व्यक्त केली. एक विद्यार्थी म्हणाला, "मी गेल्या पाच वर्षांपासून पुण्यात राहून पीएसआय होण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. वडील शेतमजुरी करून पैसे पाठवतात. आयोगाच्या चुकीमुळे जाहिरात उशिरा आली, त्यात आमचा काय दोष? वयोमर्यादेत सवलत न मिळाल्यास माझी पाच वर्षांची मेहनत आणि आई-वडिलांचे कष्ट वाया जातील. आम्ही भीक मागत नाही, फक्त आयोगाच्या चुकीची दुरुस्ती मागतो आहे.".मुलींच्या भावनाही तीव्र होत्यामुलींच्या भावनाही तीव्र होत्या. एक विद्यार्थिनी म्हणाली, "आधीच घरच्या जबाबदाऱ्या, अभ्यास आणि इतर अडचणींमध्ये आम्ही समतोल साधत असतो. त्यात आता वयोमर्यादेचा हा फास आवळला जात आहे. जाहिरात उशिरा येते, पण त्याची शिक्षा आम्हालाच भोगावी लागते. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास हजारो मुलींची स्वप्ने कायमची संपुष्टात येतील.".ठोस तोडगा निघाला नाहीशुक्रवारी झालेल्या आंदोलनाला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू असूनही ठोस तोडगा निघाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी 'विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही' असे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे..पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होताआंदोलनस्थळी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. पोलीस पांगवण्यासाठी आल्यावर विद्यार्थ्यांनी थेट राष्ट्रगीत म्हटले होते, त्यामुळे सर्वजण आदराने उभे राहिले. आता शनिवारी पुन्हा मोठे आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून लवकरात लवकर स्पष्ट निर्णय यावा, अशी विद्यार्थ्यांची भावना आहे. अन्यथा हजारो स्पर्धार्थींच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल..MPSC Exam : स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तूर्तास आंदोलन मागे.