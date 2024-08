MPSC Result : विवाहाच्या 10 वर्षानंतरही MPSC परीक्षेमध्ये यश; पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा मिळविला बहुमान

mpsc result 2024 swati markad become police officer after 10 years of marriage Sakal

राजकुमार थोरात - सकाळ वृत्तसेवा वालचंदनगर : जिद्द व चिकाटी असेल तर अशक्य गोष्ट ही शक्य होते. कळंब (ता.इंदापूर) येथील स्वाती गुंडूराम अर्जुन- मारकड महिलेने विवाहानंतर दहा वर्षानंतर वयाच्या २८ व्या वर्षी मुलांचा सांभाळ करीत,संसाराचा गाडा हाकत महाराष्ट्र लोकसेवा आयाेगाच्या परीक्षेमध्ये यश मिळविले. पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा बहुमान मिळवून माहेर व सासरचे नाव चमकवले आहे.