MPSC Student Agitation Issue : एमपीएससी आंदोलनातील फूट; शिष्टमंडळाच्या परस्पर निर्णयाने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात आणि विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनातच फूट पडली असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मुंबईला गेलेल्या शिष्टमंडळाने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा न करता निर्णय घेतल्याचा आरोप करत एका गटाने आंदोलन पुन्हा सुरू केले. त्यामुळे शुक्रवारी शहरात दोन ठिकाणी स्वतंत्र आंदोलने सुरू झाली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाची मंत्रालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत एमपीएससीच्या सचिवांची बदली तसेच आयोगाच्या अध्यक्षांची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे २ ऑक्टोबरचे ‘सत्याग्रह’ आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याची असताना, शिष्टमंडळाने तडजोड का केली? असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला..मुंबईला गेलेल्या शिष्टमंडळाने आंदोलनातील सर्व विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली नाही. तसेच त्यांना विश्वासात न घेता आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. ‘आमचे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे असून, आम्हाला राजकारण नको आहे. आमच्याशी चर्चा न करता निर्णय घेण्यात आला. आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले,’ अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली..सध्या शास्त्री रस्ता येथे एका गटाचे, तर नवी पेठेतील एस. एम. जोशी पुल येथे दुसऱ्या गटाचे आंदोलन सुरू आहे. दोन्ही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी आहे. दरम्यान, आंदोलनाच्या दोन्ही गटांना विविध राजकीय नेत्यांनी भेटी देऊन पाठिंबा दर्शविला. शास्त्री रस्ता येथील विद्यार्थ्यांची आमदार धनंजय मुंडे यांनी भेट घेतली. तर एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाला खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, विश्वजीत कदम आणि रविकांत तुपकर यांनी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.