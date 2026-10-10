MPSC Student Agitation : अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही; विद्यार्थ्यांची भूमीका, जॅमर लावल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांचे एस. एम. जोशी पूल येथे सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी पोलिसांनी मोबाईल जॅमरची गाडी आणल्याने शुक्रवारी (ता. १०) आंदोलनाच्या दहाव्या दिवशी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनाचे थेट प्रक्षेपण करता येणार नसल्याचे सांगत आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि टिळक चौकात जाण्याचा पर्याय सुचविला..यानंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ आणि पोलिसांमध्ये सुमारे तासभर चर्चा झाली. चर्चेअंती मोबाईल जॅमर बंद करण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनाच्या दहाव्या दिवशीही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम असून, मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे.एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षा, रखडलेली भरती आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान या मुद्द्यांवरून पुण्यात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. अध्यक्षांचा राजीनामा आणि ७० हजार पदांची भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी एस. एम. जोशी पुल, तसेच लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावर विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली आहे..आंदोलनात सहभागी झालेले विद्यार्थी सामान्य आणि शेतकरी कुटुंबांतील आहेत. आर्थिक अडचणींवर मात करून ते स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. सरकारविरोधात संघर्ष करण्याऐवजी अभ्यास करून भविष्य घडविण्याची त्यांची इच्छा आहे. मात्र, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला.आंदोलनाला पाठिंबा देताना विकास लवांडे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांचा हा ऐतिहासिक सत्याग्रह आहे. त्यांना आमचा पाठिंबा असून, कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही या जागेवरून हटणार नाही. अन्याय आणि अत्याचार सहन केला जाणार नाही.’’ या आंदोलनात सर्व जाती-धर्मांतील विद्यार्थी सहभागी झाले असून, सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली..काँग्रेसच्या शहरअध्यक्षा दीप्ती चवधरी यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. विद्यार्थ्यांशी दहशतवाद्यांप्रमाणे वागणे निषेधार्ह असून, त्यांच्या भविष्याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सरकारने संवेदनशीलतेने प्रश्न सोडवावेत, असेही त्या म्हणाल्या..ताट-चमचे वाजवून निषेधगेल्या दहा दिवसांपासून रस्त्यावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांची सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने, विद्यार्थ्यांनी आपला रोष व्यक्त करण्यासाठी अनोखी पद्धत अवलंबली. हातात ताट आणि चमचा घेऊन त्याचा खणखणाट (थाळीनाद) करत त्यांनी सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच ‘गो... भीमनवार गो’ आणि ‘डोकं फिरलंय’ या गाण्यांच्या तालावर परीक्षार्थ्यांसह आमदार रोहित पवार यांनीही काही काळ ठेका धरला..तृतीयपंथीयांचा पाठिंबाएमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तृतीयपंथीयांनीही पाठिंबा दर्शविला. या वेळी दिशा शेख म्हणाल्या, ‘विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला तृतीयपंथी समाजाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक भूमिका घ्यावी.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.