MPSC Student Agitation : अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर आंदोलक ठाम; विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची काढली प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’, ‘अध्यक्षांचा राजीनामा झालाच पाहिजे’, ‘परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आलीच पाहिजे’... अशा गगनभेदी घोषणा देत पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गुरुवारी सलग सहाव्या दिवशीही धगधगत राहिले. जोपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांचा राजीनामा घेतला जात नाही, तोपर्यंत या मैदानातून मागे हटणार नाही, असा ठाम निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि ढिसाळ कारभाराचा निषेध म्हणून आपल्या ‘स्वप्नांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा’ काढून तीव्र संताप व्यक्त केला..एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी, परीक्षा पद्धतीतील बदल आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मुख्य मागणीसाठी पुण्यात १ तारखेपासून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. गरवारे महाविद्यालयाजवळील एस. एम. जोशी पूल, शास्त्री रस्ता परिसरातील अहिल्यादेवी शिक्षण मंडळ आणि टिळक चौक अशा तीन प्रमुख ठिकाणी हे आंदोलन सुरू आहे.राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हे अभ्यासक विद्यार्थी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, राज्य सरकार आणि आयोगाविरोधात त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या मागण्यांकडे सरकार आणि आयोगाचे लक्ष वेधले. दरम्यान या आंदोलनाला अनेक राजकीय व सामाजिक मान्यवरांनी भेट देऊन आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला..आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘सध्या देशात आणि राज्यात केवळ पेपरफुटीचे आणि चोरांचे सरकार सुरू आहे. तलाठी भरतीपासून ते नीटपर्यंत सर्वच परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शासकीय बंगल्यातून बाहेर पडून मैदानावर उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वेदना ऐकल्या पाहिजेत आणि तत्काळ एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. केंद्राने तरुणांच्या वाट्याला केवळ चार वर्षांची अग्निवीर योजना दिली. जर या विद्यार्थ्यांना लवकर न्याय मिळाला नाही, तर हे आंदोलन राज्यभर पसरेल आणि तरुण या अहंकारी सरकारला सत्तेवरून खाली खेचतील.’’.स्वप्नांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्राएमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा निषेध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या स्वप्नांची प्रतीकात्मक तिरडी काढून अंत्यविधी केला. अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला संताप या आंदोलनातून व्यक्त करण्यात आला. ‘‘गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक वर्षे मेहनत करतात. आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि मार्गदर्शन वर्गांसाठी मोठा खर्च करतात. मात्र, परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांमुळे या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा अंत होत आहे, असे मत आमदार रोहीत पवार यांनी व्यक्त केले..विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबता येणार नाही...आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले, ‘‘एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा मागणे रास्त आहे; मात्र केवळ एका व्यक्तीला जबाबदार धरून चालणार नाही. त्यांच्या मागे कोण आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. आता विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबता येणार नाही. आज राज्यात पेपर चोर आणि तरुणांचे भविष्य चोरणारी टोळी सत्तेवर बसली आहे. गावखेड्यातील शेतकरी-कष्टकऱ्यांची मुले पुण्यात येऊन प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात. हातात पुस्तक घेतल्यानंतर विचार करायला लागले आणि सरकारला प्रश्न विचारले की त्यांना ‘अर्बन नक्षल’, ‘दिमागी नक्षल’ किंवा ‘देशद्रोही’ ठरवले जाते. ही लढाई केवळ एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची नसून पारदर्शक परीक्षा, वाढीव पदभरती आणि तरुणांच्या भविष्यासाठीची आहे.’’.‘वेळ पडली तर थेट मुंबई गाठू...’एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम असून, गरज पडल्यास आंदोलन मुंबईपर्यंत नेण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. ‘वेळ पडली तर मुंबई गाठू आणि एमपीएससीच्या कार्यालयाच्या दारात जाऊन बसू. मात्र, आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही. अध्यक्षांनी विद्यार्थ्यांचा अंत पाहू नये. आपल्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांना मुंबईत यावे लागले, तर त्यांनी निर्धास्तपणे मुंबईत यावे. मुंबईतील आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी आम्ही घेऊ,’ असे आश्वासन आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहून तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..वर्णनात्मक पद्धतीवर विद्यार्थी ठामटिळक चौकातील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी ‘वर्णनात्मक परीक्षा पद्धत’ कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी लावून धरली आहे. परीक्षा पद्धतीत आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, मात्र संपूर्ण परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीकडे वळवू नये, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. ‘‘आमचा मुद्दा चुकीचा असेल, तर आम्हाला खुशाल शिक्षा द्या; मात्र आम्ही सत्याची बाजू मांडत आहोत. गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांची निवड होण्यासाठी वर्णनात्मक पद्धत कायम राहिली पाहिजे. उद्या डॉक्टरांची परीक्षा तुम्ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेणार का?’’ असा खडा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला..‘‘राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून गरीब मुले कर्ज काढून पुण्यात येतात आणि तीन-चार वर्षे प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात. मात्र, पेपरफुटीमुळे त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडत आहे. आम्ही सलग १५ वर्षे सरकारमध्ये होतो; त्या काळात एमपीएससीचे पेपर फुटल्याचे कधी ऐकले नाही. या ढिसाळ कारभाराची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करून अध्यक्षांची जबाबदारी निश्चित करावी. सरकारने दोन-चार दिवसांत निर्णय न घेतल्यास हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून सरकारला जाब विचारू.’’- जयंत पाटील, माजी मंत्री‘‘वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही पेपरफुटीमुळे भविष्य उद्ध्वस्त होत असेल, तर सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. फाटक्या कपड्यांत राहूनही घराची ऑफर नाकारणाऱ्या आणि अन्न-पाण्याचा त्याग करून लढणाऱ्या या विद्यार्थ्यांकडे वाघाचे काळीज आहे. याला ‘स्टंटबाजी’ म्हणणाऱ्यांनी आधी पुण्यात येऊन त्यांचे अश्रू पाहावेत. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहोत.’’- रोहिणी खडसे, महिला प्रदेशाध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.‘‘पेपरफुटी हा केवळ गैरव्यवहार नसून तरुणांना नोकऱ्या द्याव्या लागू नयेत, यासाठी रचलेले मोठे षड्यंत्र आहे. परीक्षा यशस्वी झाल्या तर नोकऱ्या द्याव्या लागतील, म्हणून प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले जातात. आज रस्त्यावर उतरलेले हे विद्यार्थी नव्या भारताचे क्रांतिकारक आहेत. हा लढा केवळ राजीनाम्यापुरता मर्यादित नसून अन्यायी व्यवस्थेविरोधातील आहे.’’- तुषार गांधी, ज्येष्ठ विचारवंत‘‘या विद्यार्थ्यांचा वाली कोण, हा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. माझ्या वडिलांनी स्वतः रोजगार हमी योजनेवर काम केले असल्याने ग्रामीण भागातील मुलांची गरिबी आणि त्यांचे कष्ट मला जवळून माहीत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सरकारने अहंकार आणि हट्टीपणा सोडून तातडीने तोडगा काढावा. विद्यार्थ्यांच्या या लढ्यात आम्ही ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत.’’- रोहित पाटील, आमदार.‘‘महापुरुषांनी शिक्षणाचा अधिकार अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी दिला, व्यवस्थेचे गुलाम होण्यासाठी नाही. आज नोकरभरतीत बहुजन विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. केवळ सत्तेतील चेहरे बदलून उपयोग नाही. शिक्षण घेऊन लाचार होण्याऐवजी फुल्यांच्या विचारांचे लढवय्ये सैनिक होण्याची वेळ आली आहे.’’- बी. जी. कोळसे पाटील, माजी न्यायमूर्ती‘‘दिवसाचे १२-१६ तास मेहनत करूनही वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे मेहनतीवर पाणी फिरत आहे. अन्यायाविरोधात गांधीवादी मार्गाने आवाज उठवणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेले क्रौर्य थांबवून सरकारने तत्काळ एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा.’’- मोहम्मद जुनैद मलिक, आंदोलक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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