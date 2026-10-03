MPSC Student Agitation : आम्ही प्रयोगशाळेतले उंदीर नाही; विद्यार्थ्यांचा आक्रोश, एमपीएससीच्या धरसोड वृत्तीविरोधात पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीत वारंवार होणाऱ्या बदलांच्या शक्यतेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. केवळ रस्त्यावरील गर्दीच्या दबावाखाली येऊन नवीन वर्णनात्मक पद्धत रद्द करून पुन्हा वस्तुनिष्ठ पद्धत आणण्याच्या हालचालींना विद्यार्थ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. ‘आम्ही प्रयोगशाळेतले उंदीर नाही. जर गर्दीच्या मागणीवरूनच अभ्यासक्रम ठरणार असेल, तर थेट चिठ्ठ्या टाकूनच अधिकारी निवडा,’ असा संतप्त सवाल करत एमपीएससी परीक्षार्थींनी पुण्यातील टिळक चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे..राज्यभरातून पुण्यात तयारीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकार खेळत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. गुणवंत सावळकर हा विद्यार्थी म्हणाला, ‘आम्ही प्रयोगशाळेतील उंदीर नाही. आमच्यावर वारंवार प्रयोग करून परीक्षा पद्धती बदलली जाऊ नये. प्रशासनाला कशा प्रकारचे अधिकारी अपेक्षित आहेत, त्यानुसार परीक्षा पद्धती ठरविणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अनेक विद्यार्थी वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीनुसार तयारी करीत आहेत..ऐनवेळी परीक्षा पद्धती बदलल्यास त्याचा आर्थिक आणि मानसिक फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. इतर राज्यांमध्ये वर्णनात्मक पद्धतीने लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या पद्धतीतील त्रुटी दूर करून ती प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. पहिली संपूर्ण परीक्षा आणि तिचा निकाल समोर येण्यापूर्वीच पद्धत अपयशी ठरविणे योग्य नाही.’आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नावर तर्कसंगत तोडग्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रसाद दरेकर या विद्यार्थ्याने स्पष्ट केले की, एखाद्या परीक्षा पद्धतीतील बदल हा जमावाच्या मागणीवर न होता तज्ज्ञांच्या शिफारशींवर आधारित असावा. प्रशासकीय अधिकाऱ्यात बदल स्वीकारण्याची लवचिकता हवी. सध्या सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा करणे सर्वांच्याच हिताचे ठरेल.’.मयूरी गाडे म्हणाली, ‘आमचे आयुष्य म्हणजे सरकारचा प्रयोग नाही. पेपरफुटीचे प्रकार आधीच्या वस्तुनिष्ठ पद्धतीतच जास्त झाले आहेत. जर नवीन पद्धतीत पेपर तपासणीच्या काही त्रुटी असतील, तर त्यासाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, मात्र संपूर्ण पॅटर्न रद्द करणे हा त्यावरचा उपाय नाही.’’.आर्थिक चणचण आणि नैराश्याचा डोंगरदरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यार्थी उद्धव साळुंखे यांनी परीक्षा पद्धतीतील बदलांमुळे विद्यार्थ्यांवर येणाऱ्या आर्थिक ताणाकडे लक्ष वेधले. तो म्हणाला, ‘‘२०२३ मध्ये वर्णनात्मक पद्धतीची घोषणा झाल्यापासून त्यानुसार तयारी केली. त्यासाठी कुटुंबीयांना विश्वासात घेतले. आता पुन्हा वस्तुनिष्ठ पद्धत आणली, तर नव्याने तयारी करण्यासाठी आणखी तीन-चार वर्षे लागतील. एवढा वेळ आणि पैसा आणायचा कुठून? सततच्या अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत.’'.विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या- वर्णनात्मक पद्धत कायम ठेवावी.- परीक्षा पद्धतीबाबत सातत्य ठेवावे.- तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घ्यावा.- परीक्षा व निकालाचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करून त्याचे काटेकोर पालन करावे.- पेपर तपासणीसाठी पारदर्शक मानक कार्यपद्धती लागू करावी.- परीक्षा आयोजनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभाराव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.