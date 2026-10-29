MPSC Student : आर्थिक कोंडीमुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी धरली गावाची वाट; अभ्यासिका पडल्या ओस?

प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘‘आई-वडिलांनी अकोल्यातील गावात तीन एकरांत पेरलेले पीक पावसाने दगा दिल्याने करपून गेले. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. मी इथं पुण्यात अभ्यास करून अधिकारी होईल आणि आपल्या कुटुंबाच्या कष्टाचा, संघर्षाचा कायमचा अंत होईल, ही उराशी बाळगलेली एकमेव अपेक्षाही आता कोमेजून गेली आहे. पुढील दोन महिने परीक्षा नाहीत. झालेल्या परीक्षांमध्येही गोंधळ झाल्याने निकाल आणि नियुक्त्या रखडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पुण्यात राहण्याचा खर्च आता कसा परवडणार? त्यामुळे खोलीचा या महिन्याचा महिना भरला की थेट गावाची वाट धरणार...’’ हे सांगताना साहिलचे (नाव बदलले आहे) डोळे पाणावले होते..एका बाजूला दुष्काळामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आई-वडील, तर दुसरीकडे अनिश्चिततेत अडकलेले स्वतःचे भविष्य... साहिलच्या डोळ्यांत भविष्याची चिंता आणि व्यवस्थेबद्दलचा आक्रोश स्पष्टपणे दिसत होता. अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून पुण्यात आलेल्या साहिलसारख्या अनेक विद्यार्थ्यांवर आता आर्थिक परिस्थितीमुळे अभ्यास अर्धवट सोडून गावाची वाट धरण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या गर्दीने नेहमी गजबजणाऱ्या सदाशिव, नारायण आणि नवी पेठ परिसरातील अभ्यासिका आता ओस पडू लागल्या आहेत..पुणे हे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्यातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. ग्रामीण भागातील, विशेषतः शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन येथे येतात. मात्र, यंदा पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून, अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे पाठविणेही पालकांना कठीण होत आहे. दुसरीकडे, एमपीएससीच्या अनेक परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्याने आगामी दोन महिने परीक्षांचे नियोजन नाही. परीक्षा, निकाल आणि नियुक्त्यांबाबत अनिश्चितता असताना पुण्यातील खोलीभाडे, खानावळ आणि अभ्यासिकांचा खर्च भागविणे विद्यार्थ्यांना अशक्य होत आहे. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांनी गावाची वाट धरली आहे..अर्धवेळ नोकरीचा आधारजे विद्यार्थी पुण्यात थांबले आहेत, त्यांचा जगण्याचा संघर्ष अधिकच भीषण झाला आहे. घरून पैसे मागणे शक्य नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासोबतच अर्धवेळ कामांचा (पार्ट टाईम जॉब) आधार घेतला आहे. अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणारे हे हात आता हॉटेलमध्ये वेटरचे काम करत आहेत, रात्रीच्या वेळी फूड डिलिव्हरी करत आहेत, तर काही जण झेरॉक्सच्या दुकानात आणि चहाच्या टपरीवर काम करून आपला पुण्यात राहण्याचा खर्च भागवत आहेत. दिवसा काम आणि रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास, अशा दुष्टचक्रात विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक फरफट होत आहे..‘‘गेली तीन वर्षे मी पुण्यात तयारी करतोय. वय वाढत चाललंय आणि आता घरची परिस्थितीही खूप बिकट झाली आहे. गावी गेलो तर लोक विचारतात, ‘कधी होणार साहेब?’ त्यांचे टोमणे ऐकण्यापेक्षा मी पुण्यातच थांबायचा निर्णय घेतला. आता मेसचं आणि अभ्यासिकेचं बिल भरण्यासाठी मी रात्री आठ ते बारा या वेळेत फूड डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतो. खूप थकायला होतं, पण परिस्थितीपुढे इलाज नाही.’’- संतोष पाटील, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.‘‘मुलींसाठी पुण्यात राहण्याचा खर्च तसाही जास्तच असतो. परीक्षा वेळेवर झाल्या असत्या तर निदान आशेचा किरण तरी दिसला असता. आता डोळ्यांसमोर फक्त अंधार आहे. घरून आठवड्याभरापूर्वी फोन आला की, बाळा, आता परत ये, आपल्याकडे पैसे नाहीत. हे ऐकताना माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली.’’- पूजा देशमुख, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थिनी.‘‘मी बीड जिल्ह्यातील आसोला गावचा असून, पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहे. यंदा पावसाने दगा दिल्याने शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. गावात पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई असून, पाच रुपये मोजून पाण्याची घागर विकत घ्यावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत पुण्यातील खोलीभाडे, जेवण, अभ्यासिका आणि इतर खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. १४ जूननंतर एकही परीक्षा झालेली नाही. पुढील परीक्षा ३ जानेवारीला असल्याने आणखी दोन महिने पुण्यात राहण्याचा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न आहे.’’- प्रमोद चोले, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.‘‘दुष्काळामुळे घरच्या शेतीचे उत्पन्न बुडाले आहे, तर दुसरीकडे एमपीएससीच्या परीक्षा सतत पुढे ढकलल्या जात आहेत. त्यामुळे पुण्यातील राहण्याचा खर्च भागविणे आणि मानसिक स्वास्थ्य टिकविणे कठीण झाले आहे. परीक्षा जवळ आल्याने मी करत असलेली अर्धवेळ नोकरी सोडली; मात्र परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यान, माझ्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची भरती झाल्याने पुन्हा कामावर रुजू होता आले नाही. शेतीतून उत्पन्न नाही आणि नोकरीही गेली. अशा परिस्थितीत पुण्यात राहून अभ्यास कसा करायचा, हा प्रश्न आहे. परीक्षांमधील अनिश्चिततेमुळे आर्थिक गणित कोलमडले असून, मानसिक ताणही वाढला आहे.’’- मनिषा, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.‘‘मी अशी भयावह परिस्थिती कधीही पाहिली नव्हती. मुलांच्या डोळ्यांत एक प्रकारची हतबलता दिसते. दुष्काळामुळे घरून पैसे येत नाहीत, त्यामुळे मुले फी भरू शकत नाहीत, हे आम्हालाही समजते. आमच्या अभ्यासिकेतील निम्म्याहून अधिक जागा आता रिकाम्या आहेत. मुले गावी निघून गेली आहेत. स्पर्धा परीक्षेचे हे चक्र असेच थांबलेले राहिले, तर विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होईल.’’- सुर्यंकात दराडे, संचालक, ज्ञानवृक्ष अभ्यासिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.