MPSC Student : विद्यार्थी गावाकडे; स्पर्धा परीक्षांच्या अर्थचक्राला फटका; क्लास, अभ्यासिका, मेस आणि वसतिगृहांमधील विद्यार्थीसंख्या घटली

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पुण्यात आलेले विद्यार्थी आता वाढत्या आर्थिक अडचणींमुळे पुन्हा गावाकडची वाट धरत आहेत. एका बाजूला एमपीएससीच्या परीक्षांमधील अनिश्चितता, निकालांना होणारा विलंब आणि वाढता खर्च, तर दुसरीकडे गावाकडील दुष्काळामुळे निर्माण झालेली आर्थिक ओढाताण, अशा दुहेरी कात्रीत विद्यार्थी सापडले आहेत..परिणामी, अनेकांनी पुण्यातील तात्पुरते वास्तव्य सोडण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फटका केवळ विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला बसत नसून, त्यांच्या उपस्थितीवर अवलंबून असलेल्या पुण्यातील स्पर्धा परीक्षा केंद्रित अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहे. वसतिगृहे, खानावळी, मेस आणि नाश्त्याच्या दुकानांमधील ग्राहकसंख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याने व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.पुण्यातील सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, शनिवार पेठ, बुधवार पेठ आणि परिसरात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आहे. या विद्यार्थ्यांमुळे मार्गदर्शन वर्ग, अभ्यासिका, मेस, खानावळी, वसतिगृहे आणि नाश्त्याची दुकाने असे स्वतंत्र अर्थचक्र निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजांवर अवलंबून असलेल्या अनेक छोट्या व्यावसायिकांची रोजची उलाढालही मोठी आहे..मात्र, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने या व्यवसायांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. काही वसतिगृहांतील विद्यार्थीसंख्या निम्म्याने कमी झाली आहे, तर खानावळींमधील नियमित ग्राहकही घटले आहेत. उत्पन्न कमी झाले असले, तरी जागांचे भाडे, व्यावसायिक दराने येणारी वीजबिले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि देखभालीचा खर्च कायम आहे.याविषयी बोलताना बोलताना गणेश मळेकर म्हणाले, ‘‘सकाळी आणि सायंकाळी मिळून साधारण ३०० विद्यार्थी चहासाठी येत होते. आता त्यामध्ये सुमारे १०० विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे रोजच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे.’’ तर ‘‘साधारण निम्म्या विद्यार्थ्यांनी खानावळीतील जेवण बंद केले आहे. काही विद्यार्थी गावी गेले, तर काहींनी खर्च कमी करण्यासाठी जेवणाची व्यवस्था बदलली आहे. त्यामुळे रोजच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. मात्र, धान्य, भाजीपाला आणि गॅसचा खर्च कायम आहे,’’ असे खानावळ चालक शंकर कचरे यांनी सांगितले..अर्थचक्राला बसतोय फटकास्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी पुण्यात येणारा विद्यार्थी हा केवळ परीक्षार्थी नसतो, तर तो शहरातील अनेक छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचा ग्राहकही असतो. त्याच्या राहण्यापासून जेवण, अभ्यास, प्रवास आणि इतर गरजांपर्यंत अनेक घटकांमधून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. मात्र, परीक्षा वेळेत न होणे आणि आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर वाढल्यास या संपूर्ण अर्थचक्रावर परिणाम होणार आहे. विद्यार्थ्यांना पुण्यात राहून अभ्यास करता यावा, यासाठी परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मदतीची व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक किरण निंभोरे यांनी सांगितेल..अनिश्चिततेने दोन हजार कोटींच्या अर्थचक्राला खीळ...सद्यःस्थितीत पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अंदाजित संख्या १ लाखाच्या घरात आहे. एका विद्यार्थ्याचा महिन्याचा राहण्या-खाण्याचा सरासरी खर्च १२ हजार रुपये गृहीत धरल्यास, केवळ याच माध्यमातून पुण्यात दरवर्षी एक हजार २०० कोटी रुपयांची मोठी उलाढाल होते. मात्र, परीक्षा सतत पुढे ढकलल्या गेल्याने यापैकी तब्बल ३० ते ५० टक्के विद्यार्थ्यांनी नाइलाजाने गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे.विद्यार्थ्यांच्या या परतीमुळे स्थानिक अर्थचक्राला मोठी खीळ बसली असून, वार्षिक उलाढालीत साधारण ७२० कोटी रुपयांपर्यंत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांचे नवीन प्रवेश थांबल्याने खासगी क्लासेस आणि पुस्तक प्रकाशन व्यवसायाचेही ७० ते ८० टक्के इतके प्रचंड नुकसान झाले आहे. एकूणच, केवळ स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असणारी आणि सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडलेली पुण्याची तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची मोठी अर्थव्यवस्था आता कोलमडण्याच्या मार्गावर असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..‘आमच्या वसतिगृहातील ५० मुलींपैकी १५ मुली आतापर्यंत गावी गेल्या आहेत. आणखी तीन ते चार मुली महिन्याच्या पहिल्या तारखेला जाणार आहेत. शुल्क परवडत नसल्याने त्या गावी परतत आहेत. हॉटेल व्यवसायावरही ३० ते ४० टक्के परिणाम झाला आहे.’- दत्तात्रेय विधाते, वसतिगृह चालक‘पूर्वी वसतिगृहात प्रवेशासाठी प्रतीक्षा यादी असायची. आता विद्यार्थ्यांची संख्या निम्म्याने कमी झाली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे काही मुली गावी परतत आहेत. उत्पन्न घटले असले तरी भाडे, वीजबिल आणि कामगारांचे वेतन यांसारखे खर्च कायम आहेत. त्यामुळे व्यवसाय चालविणे कठीण होत आहे.’- राहुल पाटील, वसतिगृह चालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.