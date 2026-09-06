MPSC scam probe: MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार चर्चेला तयार; विक्रम पाचपुतेंचे आश्वासन, पुण्यात उद्या मोर्चा कायम

प्रज्वल रामटेके पुणे : ‘‘स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारची भूमिका सकारात्मक असून, त्यांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. चर्चेतून प्रश्न सोडविण्याची सरकारची मानसिकता आहे. आंदोलनापेक्षा चर्चेतून मार्ग काढणे अधिक महत्त्वाचे आहे,’’ अशी भूमिका आमदार विक्रम पाचपुते यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले..पाचपुते म्हणाले, ‘‘‘एमपीएससी’ अध्यक्षांच्या कार्यकाळात गैरप्रकार झाल्याचे आरोप असले तरी ‘एमपीएससी’ ही एक स्वायत्त संस्था असून अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. त्यामुळे थेट राजीनामा घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही. मात्र, चौकशीत जर कोणीही दोषी आढळले, तर त्यांची तात्काळ पदावरून हकालपट्टी केली जाईल. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यायचा की नाही, हा संबंधितांचा निर्णय आहे.’’.पेपरफुटी चौकशी समितीमध्ये सरकारी अधिकारीच असल्याबाबत प्रश्न विचारला असता पाचपुते म्हणाले, ‘‘या चौकशी समितीत विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी किंवा निमंत्रित सदस्य म्हणून कोणाला घेता येईल का, अशी विनंती मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या जवळपास मान्य करण्यात आल्या असून सरकार सकारात्मक असल्याचे यातून दिसून येते.’’.एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा आज मोर्चाएमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी उद्या सकाळी साडेदहा वाजता पुण्यात भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर निघणार असून, राज्यभरातून किमान १५ हजार विद्यार्थी यात सहभागी होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि शिक्षकांची बैठक झाली. बैठकीत सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडली असली, तरी परीक्षेतील गैरप्रकार प्रकरणी ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांना पदावरून हटवून त्यांना सहआरोपी करण्याची प्रमुख मागणी अद्याप सरकारने मान्य केलेली नाही. त्यामुळे केवळ आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. उद्याचा मोर्चा ठरल्याप्रमाणे होणार असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, असे स्पर्धा परीक्षा शिक्षक किरण निंभोरे यांनी सांगितले..कृषी सेवा परीक्षेच्या निकालात गुणांची मोठी तफावत उघडकीस आली असून, ‘सकाळ’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करत या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. आता या परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांना लवकरच नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत. या नियुक्त्यांना राज्य सरकार स्थगिती देणार का, असा प्रश्न विचारला असता पाचपुते म्हणाले, ‘‘या प्रश्नावर नक्कीच चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल. राज्य सरकार येत्या काळात ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून सुमारे ६५ हजार पदांची मेगाभरती करणार आहे. त्यामुळे या परीक्षा यंत्रणेत जर काही त्रुटी असतील, तर त्या आधी दुरुस्त केल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, याविषयी सरकार पूर्णपणे संवेदनशील आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.