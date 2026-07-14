MPSC Exam Issue : ऑनलाइन परीक्षा ‘लादली’ जाणार नाही; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा स्थगित

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या प्रस्तावावरून सुरू झालेल्या वादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे नियोजित आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली..सद्यःस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा विद्यार्थ्यांवर लादली जाणार नाही, तसेच भविष्यातही सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी समान, सक्षम आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उभारल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने बुधवारी (ता. १५) पुण्यात काढण्यात येणारा धडक मोर्चा तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे.एमपीएससीने आगामी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्याला सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध दर्शविला आहे. परीक्षा प्रक्रियेसाठी ‘टीसीएस’ कंपनीची नियुक्ती केल्याबाबतही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. यापूर्वी टीसीएसमार्फत झालेल्या काही भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, तांत्रिक अडचणी आणि निकालातील गोंधळ झाल्याचा दावा करत विद्यार्थ्यांनी या कंपनीवर अविश्वास व्यक्त केला..राज्यात सुमारे ५० हजार पदांची भरती होणार असल्याचे कारण पुढे करून ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला जात असला, तरी केवळ जागा वाढल्या म्हणून परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या पारंपरिक ऑफलाइन परीक्षा पद्धतीवर विद्यार्थ्यांचा पूर्ण विश्वास असून, परीक्षा ऑफलाइनच घ्याव्यात, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. १५) पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा धडक मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती..या पार्श्वभूमीवर विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ‘‘बुधवारी एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींशी पुन्हा संवाद साधून पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ‘क’साठी १७ जुलैपर्यंत सुरू असलेल्या अर्ज प्रक्रियेबाबतही पुनर्विचार केला जाईल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे अर्ज भरण्याच्या मुदतीतही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..‘नॉर्मलायझेशन’ प्रक्रियेवर आक्षेपविद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक विरोध ‘नॉर्मलायझेशन’ प्रक्रियेला आहे. विविध सत्रांमध्ये परीक्षा घेताना गुणांचे समायोजन करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. मात्र, या प्रक्रियेसाठी कोणताही प्रमाणित आणि सार्वजनिक फॉर्म्युला उपलब्ध नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. विद्यार्थ्यांच्या मते, एका विद्यार्थ्याचे ८० गुण १२० पर्यंत वाढतात, तर दुसऱ्याचे गुण ७० पर्यंत घसरतात. त्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाला धक्का बसतो.सर्वोच्च न्यायालयानेही ही पद्धत केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिली असल्याचा दावाही विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केला आहे. ऑफलाइन परीक्षेत विद्यार्थ्यांना तत्काळ उत्तरपत्रिकेची कार्बन प्रत मिळत असल्याने स्वतःची उत्तरे पडताळून पाहता येतात. मात्र, ऑनलाइन परीक्षेत उत्तरपत्रिका किंवा ‘रिस्पॉन्स शीट’ उशिराने उपलब्ध होत असल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे..आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली पाहिजेयुवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे म्हणाले, ‘सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी समान, सक्षम आणि विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा लागू करू नयेत, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. मुख्यमंत्री सकारात्मक असून ऑनलाइन परीक्षेचा निर्णय स्थगित ठेवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आता या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.’ तर ‘हा राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत आहे. मात्र, अधिकृत निर्णय जाहीर होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्ही सतर्क राहणार आहोत,’ असे मत युवक काँग्रेसच्या मीडिया विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी व्यक्त केले..आंदोलन स्थगित; पुढील निर्णय बैठकीनंतर‘मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर बुधवारी पुण्यात काढण्यात येणारा मोर्चा तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत काय निर्णय होतो, यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरेल. अधिकृत निर्णय जाहीर होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचा पाठपुरावा सुरूच राहील.’- किरण निंभोरे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.