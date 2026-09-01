MPSC Recruitment Fraud: नगर रचनाकार गट-अ भरतीत मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय; बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांमुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राबवण्यात येत असलेल्या नगर विकास विभागातील नगर रचनाकार (गट-अ) पदांच्या भरतीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही उमेदवारांनी खोटी आणि दिशाभूल करणारी अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करून आयोगाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. यामुळे प्रामाणिक आणि खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या उमेदवारांना चाळणी परीक्षेच्या टप्प्यातच स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..MPSC ने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी जाहिरात क्रमांक ५०/२०२४ अन्वये ६० पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. या पदासाठी शासकीय, निमशासकीय किंवा नोंदणीकृत संस्थांमध्ये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण क्षेत्रातील किमान तीन वर्षांचा अनुभव अनिवार्य होता. तसेच, या अनुभवाची वेतनश्रेणी सातव्या वेतन आयोगातील एस-१५ पेक्षा कमी नसावी, अशी स्पष्ट अट होती. मात्र, अनेक अपात्र उमेदवारांनी या अटींना बगल देत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पात्रता मिळवल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संरक्षण?या प्रकरणातील काही संशयित उमेदवार सध्या शासकीय सेवेत कार्यरत असून, त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठीशी घातले जात असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भातील सर्व पुरावे, अनुभव प्रमाणपत्रे आणि सेवा नोंदींमधील विसंगती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग आणि MPSC ला ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..कायदेशीर कारवाईची शक्यताकायदेतज्ज्ञांच्या मते, शासकीय भरतीत बनावट कागदपत्रे सादर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत (BNS) फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती आणि सार्वजनिक संस्थेची दिशाभूल केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊ शकतात. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवारांवर फौजदारी कारवाईसह सेवा समाप्तीची कुऱ्हाड कोसळू शकते..उमेदवारांच्या प्रमुख मागण्या:भरती प्रक्रियेतील सर्व अनुभव प्रमाणपत्रांची स्वतंत्र आणि सखोल पडताळणी करण्यात यावी.संशयित उमेदवारांच्या सेवा नोंदी आणि वेतनश्रेणीची पडताळणी व्हावी.खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांची उमेदवारी तत्काळ रद्द करून त्यांच्यावर BNS अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत.या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.पारदर्शकता अबाधित राखून प्रामाणिक व पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा..MPSC सारख्या घटनात्मक संस्थेवर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे काळाची गरज असल्याचे तक्रारदार उमेदवारांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.