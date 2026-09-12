MPSC Transparency issue: एमपीएससीच्या कारभारावर अपारदर्शकतेचे सावट; बैठकींचे इतिवृत्त व वार्षिक अहवाल लपविल्याने विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत

प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) कारभार अधिकाधिक पारदर्शक करणार, अशी ग्वाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी, प्रत्यक्ष आयोगाकडून मात्र या पारदर्शकतेला हरताळ फासला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. आयोगाने १८ एप्रिल २०२३ नंतर झालेल्या बैठकांचे इतिवृत्त (मिनिट्स) आणि २०२३ नंतरचे वार्षिक अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत. यासंदर्भात विचारणा केली असता, ‘या माहितीतून कोणतेही जनहित साध्य होत नाही’, असे उत्तर देत आयोगाने माहिती देण्यास नकार दिला आहे. .आयोगाच्या बैठकांचे इतिवृत्त २०१२ पासून २०२३ पर्यंत नियमितपणे प्रसिद्ध करण्यात येत होते. मात्र, २०२३ पासून हे इतिवृत्त प्रसिद्ध करणे आयोगाने अचानक बंद केले आहे. दुसरीकडे, २०२२ पर्यंत वार्षिक अहवाल नियमित प्रकाशित केले जात होते. मात्र, २०२२ नंतर २०२६ पर्यंत अशी सलग चार वर्षे आयोगाने एकही वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला नाही. त्यानंतर थेट २०२६ मध्ये २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन वर्षांचे अहवाल एकाच वेळी प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, २०२३ पासून २०२६ पर्यंतचे वार्षिक अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यातच आहेत..माहिती अधिकारात उडवाउडवीची उत्तरेएका विद्यार्थ्याने ‘एमपीएससी’कडे आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल करून प्रलंबित इतिवृत्त आणि अहवाल संकेतस्थळावर अपडेट करावेत, अशी मागणी केली होती. यावर जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी वार्षिक अहवालाचा मुद्दा सांख्यिकी कक्षाकडे वर्ग केला. मात्र, बैठकांच्या कार्यवृत्ताबाबत माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. ‘‘आयोगाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त हे धोरणात्मक बाबींशी संबंधित असते. आपण मागणी केलेल्या माहितीने कोणतेही जनहित साध्य होत नाही,’’ असे धक्कादायक उत्तर आयोगाने दिले. माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ४(१)(ब) आणि ४(२) नूसार प्रशासकीय माहिती आणि अहवाल स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतानाही ही माहिती नाकारण्यात आली असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘राज्यघटनेच्या कलम ३१५ नूसार ‘एमपीएससी’ ही एक घटनात्मक संस्था आहे. सरकारच्या कार्यपद्धमध्ये पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असताना, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत निर्णय घेणाऱ्या आयोगाकडूनच अशी गुप्तता बाळगली जात असल्याने प्रशासकीय पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यामुळे आयोगाने लवकरात लवकर वार्षिक अहवाल आणि बैठकींचे इतिवृत्त जाहीर करावे.’’.‘‘आयोग विद्यार्थ्यांसाठी आहे, विद्यार्थी आयोगासाठी नाहीत. एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था असून तिचे वार्षिक अहवाल आणि बैठकींचे इतिवृत्त दडवून ठेवणे संशयास्पद आहे. जर कारभारात पारदर्शकता असेल, तर माहिती सार्वजनिक करायला आयोग का घाबरत आहे? ग्रामीण भागातील लाखो गरीब विद्यार्थ्यांचा आयोगावर असणारा विश्वास पुनर्स्थापित करायचा असेल, तर सर्व इतिवृत्त आणि अहवाल तातडीने प्रसिद्ध झालेच पाहिजेत.’’- वैभव शिवडे, स्पर्धा परीक्षा शिक्षक.‘‘गोपनीयतेच्या अतिरेकामुळेच आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रश्नपत्रिका वगळता बाकी कार्यपद्धती लपवून ठेवण्याचे कारण काय? आयोगाचे धोरणात्मक निर्णय, जीआर आणि निकालांची माहिती सोशल मीडिया चॅनेल्सवर आधीच लीक होते, हे अत्यंत गंभीर आहे. ही माहिती बाहेर देणारे आणि घेणारे यांच्यातील आर्थिक साटेलोटे समोर आले पाहिजे. आयोगाने आपले इतिवृत्त आणि कार्यपद्धती तातडीने जाहीर करून प्रशासनात सुधारणा घडवून आणाव्यात.’’- सुशीलकुमार अहिरराव, स्पर्धा परीक्षा शिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.