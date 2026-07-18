Electricity Theft Crime : पंधरा दिवसांत १ हजार २८१ वीजचोरांवर कारवाई; महावितरणकडून ८१.५५ लाखांचा दंड

पुणे - पुणे परिमंडलात महावितरणने वीजचोरीविरोधात राबविलेल्या विशेष मोहिमेत अवघ्या पंधरा दिवसांत एक हजार २८१ वीजचोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत तीन लाख ४० हजार ७३० युनिट वीजचोरी उघडकीस आली असून, संबंधितांवर ८१ लाख ५५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे..महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर यांच्या निर्देशानुसार मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली १ ते १६ जुलैदरम्यान ही धडक मोहीम राबविण्यात आली. भारतीय विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गत मीटरमध्ये फेरफार करणे, थेट आकडा किंवा केबल टाकून वीजचोरी करणे तसेच विजेचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली..या मोहिमेत रास्तापेठ परिसरात सर्वाधिक ३७५ ठिकाणी वीजचोरी आढळली. या प्रकरणांमध्ये ९० हजार ७९९ युनिट वीजचोरी उघडकीस आली असून, २३ लाख ३० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पुण्याच्या ग्रामीण भागात ५८० वीजचोरांवर कारवाई करून एक लाख ३६ हजार ९३० युनिट वीजचोरीप्रकरणी २९.८२ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तर गणेशखिंड परिसरात ३२६ प्रकरणांमध्ये एक लाख १३ हजार १ युनिट वीजचोरी उघडकीस आली असून, २८ लाख ४२ हजारांचा दंड आकारण्यात आला आहे..दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत पुणे परिमंडलात दोन हजार २८३ वीजचोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत आठ लाख ७४ हजार ५५९ युनिट वीजचोरी उघडकीस आली असून, संबंधितांकडून सात कोटी ६१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. वीज ही राष्ट्रीय संपत्ती असून, तिची चोरी हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे अधिकृत वीजजोडणी घेऊनच विजेचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.