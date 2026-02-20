पुणे

Baramati News : वीजबिल थकवल्याने बारामतीत शेकडो ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत, स्मार्ट मीटरमुळे थेट मुंबईतून कारवाई

Smart Meter Disconnection : बारामतीत वीजबिल न भरल्याने शेकडो ग्राहकांचा वीजपुरवठा थेट मुंबईतून खंडित करण्यात आला. स्मार्ट मीटरच्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे आता स्थानिक हस्तक्षेपाशिवाय थकबाकीदारांची वीज कापली जाणार असून, बिल भरल्यानंतरच पुरवठा स्वयंचलितपणे पूर्ववत होईल, असा इशारा महावितरणने दिला आहे.
- मिलिंद संगई
बारामती : शहरातील शेकडो वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा आज दुपारी अचानकच खंडीत झाला. बराच प्रयत्न करुनही हा वीजपुरवठा सुरळीत होत नाही म्हटल्यावर महावितरणने चौकशी केल्यानंतर वीजबिल न भरल्याने थेट मुंबईतूनच वीजपुरवठा खंडीत झाल्याचे समोर आले.

