Power Supply Interrupted : सात हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित; महावितरणकडून वसुली करण्यावर जोर

पुणे - वारंवार पाठपुरावा करूनही वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या थकबाकीदारांविरुद्ध महावितरणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पुणे परिमंडलात ३१९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवण्यात येत असून, १ मार्चपासून आतापर्यंत ७ हजार १२२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. .वीजग्राहकांनी आपले वीजबिल थकबाकीसह भरून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे परिमंडलाकडून करण्यात आले आहे. मार्चअखेर थकबाकी शून्य करण्यासाठी महावितरणने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरवात केली आहे. वसुलीसाठी महावितरणने विभागनिहाय पथके तयार केली आहेत.वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुर्नजोडणी शुल्काचा भुर्दंड ग्राहकांना बसणार आहे..पुणे परिमंडलात ५ लाख ५१ हजार ५९८ ग्राहकांकडे तब्बल ३१९ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. वर्गवारीनिहाय घरगुती ४ लाख ६४ हजार ३०२ ग्राहकांकडे ७४ कोटी ८१ लाख, वाणिज्यिक ६५ हजार ४०८ ग्राहकांकडे ३१ कोटी ५३ लाख, औद्योगिक १० हजार ९९ ग्राहक १८ कोटी ३६ लाख, दिवाबत्तीपोटी ४ हजार ६१० ग्राहक ९६ कोटी १४ लाख, सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यापोटी १ हजार ८५८ ग्राहक ८७ कोटी ५० लाख तर सार्वजनिक सेवा व इतर वर्गवारीतील ५ हजार ३२१ ग्राहकांकडे ११ कोटी १३ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे..दरम्यान, १ मार्च ते ९ मार्च या कालावधीत ७ हजार १२२ ग्राहकांचा वीज पुरवठा आधीच खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये १ हजार ७२५ कायमस्वरूपी तर ५ हजार ३९७ तात्पुरत्या स्वरूपातील खंडित जोडण्यांचा समावेश आहे.वसुलीसाठी गेलेले शाखा अभियंता अनिरुद्ध लिमकर यांना नीलेश म्हेत्रे या ग्राहकाने मीटरची तपासणी करताना शिवीगाळ करत धमकावले होते. त्यामुळे लिमकर यांनी खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. दुसऱ्या घटनेत कोंढवा बु. येथे वसुलीसाठी गेलेले वरिष्ठ तंत्रज्ञ गणेश कसबे यांना तिथे उपस्थित असलेल्या अहमद मोहमंद हनिफ शेख याने शिवीगाळ करून धमकावले. या प्रकरणातही महावितरणने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..वेळेत बिल भरा, सवलत मिळवा !ऑनलाइन वीजबिल भरल्यास जवळपास १ टक्का आणि तत्काळ बिल भरल्यास तत्पर देयक भरणा सूट मिळते. याउलट, बिल भरण्यास विलंब केल्यास दंड लागतो. त्यामुळे ग्राहकांनी आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी मुदतीपूर्वी बिलाचा भरणा ऑनलाइन करणे फायदेशीर ठरते.महावितरण मोबाईल ॲप, www.mahadiscom.in संकेतस्थळ, फोन पे, गुगल पे, भीम आदी युपीआय ॲपचा वापर करूनही वीजबिल घरबसल्या भरता येते. ग्राहकांनी चालू वीज देयकासह थकबाकीचा त्वरित भरणा करून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरण पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी केले आहे..मंडलनिहाय थकबाकीगणेशखिंड विभाग - ४४ कोटी २३ लाखपुणे ग्रामीण मंडल - २३१ कोटी ६ लाखरस्ता पेठ मंडल - ४४ कोटी २० लाख.