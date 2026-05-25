Electric Shock : महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ विक्रम भालेराव यांचा खांबावरच मृत्यू; निष्काळजीपणामुळे अपघात घडल्याचा आरोप, पोलिस व प्रशासनाकडून तपास सुरू

घोडेगाव : गिरवली (ता आंबेगाव) येथे विजेची तार जोडताना वायरमनचा जागीच मृत्यू झाला.कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने 'डीपी'चा फ्युज जोडल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून ग्रामस्थांकडून सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. मूळचे नांदेडचे रहिवासी असणारे वरिष्ठ तंत्रज्ञ विक्रम भालेराव यांच्या निधनाने कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर पसरला आहे..गिरवली जवळील स्मशानभूमी परिसरात वीजप्रवाह सुरळीत करण्याचे कर्तव्य बजावत असताना, विजेचा जोरदार झटका लागून महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ विक्रम भालेराव (वय वर्षे ४५) यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला . दरम्यान, भालेराव हे दुरुस्तीचे काम करत असतानाच एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने डीपीचा (DP) फ्युज जोडल्यामुळे हा अपघात घडला असावा, असा दाट संशय स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केला असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय व सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गिरवली येथील स्मशानभूमी परिसरातील विजेची मुख्य उच्च दाबाची तार तुटली होती. त्यामुळे या भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. महावितरणच्या घोडेगाव उपविभागांतर्गत येणाऱ्या नारोडी शाखेत 'वरिष्ठ तंत्रज्ञ' (Senior Technician) पदावर कार्यरत असलेले विक्रम भालेराव हे ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी घटनास्थळी गेले होते. त्यांनी नियमानुसार आवश्यक ती खबरदारी घेऊन काम सुरू केले होते. मात्र, दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाच अचानक मुख्य वाहिनीमध्ये उच्च दाबाचा वीजप्रवाह सुरू झाला. हा झटका एवढा भीषण होता की, भालेराव यांचा खांबावरच जागीच मृत्यू झाला..या दुर्दैवी घटनेनंतर गिरवली आणि नारोडी परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. अधिकृत तंत्रज्ञ लाईनवर काम करत असताना अचानक वीजप्रवाह कसा सुरू झाला? याबाबत आता अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. दुरुस्तीच्या कामावेळी बंद करण्यात आलेला डीपीचा फ्युज कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने अनवधानाने किंवा मुद्दाम जोडल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. या निष्काळजीपणामुळेच एका कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमावावा लागल्याने, दोषींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने सखोल तपास करावा, अशी मागणी नागरिकांनी लावून धरली आहे..मृत विक्रम भालेराव हे मूळचे नांदेड जिल्ह्यातील रहिवासी होते. अत्यंत प्रामाणिक आणि मनमिळावू कर्मचारी म्हणून त्यांची नारोडी आणि घोडेगाव परिसरात ओळख होती. त्यांच्या या अचानक जाण्याने संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. भालेराव यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले असा परिवार आहे. कमावत्या व्यक्तीच्या अकाली जाण्याने भालेराव कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, दोन्ही निष्पाप मुलांच्या डोक्यावरील पित्याचे छत्र हरपल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे..पोलीस आणि प्रशासन कडून तपास सुरु असून घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. वीजप्रवाह नेमका कसा आणि कोणाच्या चुकीमुळे सुरू झाला, याचा तांत्रिक तपास महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात आहे, तर दुसरीकडे पोलीस ग्रामस्थांनी व्यक्त केलेल्या संशयाच्या बाजूने पडताळणी करत आहेत. या दुर्दैवी घटनेमुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमध्येही सध्या चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.