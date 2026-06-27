Dehu Phata News : देहू फाटा बस स्थानकात चिखलाचे साम्राज्य; प्रवाशांचे हाल

आळंदी - प्रशस्त बसस्थानक... चिखलाचे साम्राज्य... त्यातून वाट तुडवणारे प्रवासी... अंगावर उडणारा चिखल झेलत आळंदीकर प्रवासी सध्या देहू फाटा येथील पीएमपीएमएल आणि एसटी बसमधून चढताना आणि उतरताना दिव्य पार पाडत असल्याचे चित्र आहे. 'अशा पावसात चिखल झाल्यानंतर स्थानकात यायचे कसे, बसमध्ये चढायचे कसे?' असा सवाल वारकरी, महिला आणि विद्यार्थी वर्ग विचारत आहेत. प्रवाशांच्या होणाऱ्या गैरसोयीकडे एसटी महामंडळ आणि पीएमपीएमएल प्रशासन लक्ष देऊन सुविधा निर्माण कधी करणार, या प्रतीक्षेत प्रवासी वर्ग आहे..एसटी महामंडळाचे आळंदी नगरपरिषद हद्दीत देहू फाटा येथे साडेपाच ते सहा एकर जागा वापराविना पडून होती. जेमतेम चार-पाच गाड्या एसटी महामंडळाच्या या स्थानकात येत होत्या. सोबत गेली तीन महिन्यांपासून आळंदी येथील नवीन बसस्थानक एसटी महामंडळाच्या जागेत पीएमपीएमएलच्या बसेस उभ्या करण्यात येत आहेत. त्या ठिकाणी फक्त पुण्याकडे जाणाऱ्या सर्व बसेस उभ्या केल्या जातात..सदरची जागा ही एसटी महामंडळाची असून, ती तात्पुरत्या स्वरूपात पीएमपीएमएल संस्थेला वापरण्यासाठी दिली आहे. त्या ठिकाणी प्रवाशांना बसण्यासाठी किंवा उभे राहण्यासाठी कुठलाही निवारा, पत्र्याचे शेड नाही. रात्री प्रवास करणाऱ्यांसाठी कुठलीही लाईटची सोय नाही. एवढी गैरसोय कमी पडते की काय, म्हणून मागील तीन-चार दिवसांत झालेल्या पावसामुळे स्थानकामध्ये पूर्ण चिखलाचा राडा झाला आहे. आज मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने चिखलामध्ये वाढ झाली आहे..संपूर्ण स्थानकामध्ये चिखलाचे साम्राज्य झाल्याने पीएमपीएमएल बस तसेच एसटीमधून उतरताना तसेच चढताना प्रवाशांना चिखलातून वाट तुडवत जावे लागत आहे. अनेकदा चिखल अंगावर उडत आहे, तर काही प्रवासी चिखलामुळे घसरून पडत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.महिला, वृद्ध, भाविक, अपंग प्रवासी तसेच शाळेला जाणारे विद्यार्थी यांची मात्र या चिखलामुळे बसस्थानकात गैरसोय होत असल्याचे चित्र आहे. याचबरोबर खासगी गाड्याही या स्थानकात येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात चिखल झाला आहे. आता पावसाळ्याचे दिवस असल्याने आणखी चिखल तसेच पाण्यामुळे खड्डे होणार आहेत. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी लवकरच प्रशासनाने आवश्यक सुविधा निर्माण करून देण्याची गरज आहे..स्थानकामध्ये असलेल्या वाहतूक नियंत्रकाला विचारले असता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला असून सोबत फोटोही पाठवले आहेत. लवकरच स्थानकामध्ये मुरूम तसेच खडी टाकून व्यवस्थापन करण्याबाबत मागणी केली असल्याचे सांगण्यात आले.साडेपाच ते सहा एकर एसटी महामंडळाची जागा असून या ठिकाणी पुणे-आळंदी रस्त्यावरील बाजूने काही दुकानदारांनी अतिक्रमण केलेले आहे. स्थानकामध्ये संपूर्ण चिखल झाला असताना प्रवाशांना उभे राहण्यासाठी साधे शेडही नाही. मात्र वाहतूक नियंत्रक स्वतः केबिनमध्ये व्यवस्थित बसून असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.