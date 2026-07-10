Muddy Water Supply : शिरूर शहरात गढूळ पाण्याचा पुरवठा; पाणी इतके घाण कि आंघोळही करणे टाळले

शिरूर - शिरूर शहरात आज गढूळ, दूषित व दूर्गंधीयुक्त पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. नदीला आलेले गढूळ पाणी आहे, तसेच उचलून नागरीकांना पिण्यासाठी दिले का, असा सवाल संतप्त नागरीकांनी केला. नळाला आलेले पाणी इतके घाण होते की, अनेक नागरीकांनी या पाण्याने आंघोळ करणे देखील टाळले..जलशुद्धीकरण केंद्राच्या नियोजीत स्वच्छता, मेंटनन्ससाठी नगर परीषदेने गुरूवारी (ता. ९) शहरातील पाणीपुरवठा बंद ठेवला होता. नगर परिषदेची पाणीपुरवठा योजना घोडनदीवरून असून, त्याच दिवशी घोडनदी दूथडी भरून वाहात होती. तर नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेतील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा ओव्हरफ्लो झाला होता.असे असताना शुक्रवारी सुरळीत व चांगले पाणी येईल, अशी अपेक्षा असताना आज सकाळी नळाला अत्यंत गढूळ व दूषित पाणी आले. हे पाणी इतके घाण होते की त्याचा पिण्यासाठी वापर तर सोडाच अनेकांनी या पाण्याने आंघोळ करणे देखील टाळले. शहरात बहुतेक नागरीकांनी घरगुती फिल्टर बसविलेले आहेत. परंतू या फिल्टरमधून फिल्टर झालेल्या पाण्याला देखील मातकट वास येत होता..त्यामुळे अनेक भागातील नागरीकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी जार आणले तर काहींनी पाण्याच्या बाटल्यांचे बॉक्स आणले. पाणी खूपच गढूळ असल्याने विकतचे पाणी घेण्याची वेळ नागरीकांवर आली असून, पुढेही दोन - तीन दिवस गढूळच पाणी येणार असल्याचे नगर परीषदेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.गुरूवारी घोडनदीला पूरसदृष परिस्थिती असताना, शहरातील पाण्याचा पुरवठा मात्र बंद होता. हा विरोधाभास असताना शुक्रवारीही गढूळ पाणी आले. गुरूवारी जलशुद्धीकरण केंद्राची स्वच्छता, मेंटनन्स केली गेली असताना शुक्रवारी आलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया का होऊ शकली नाही, असा सवाल संतप्त ग्रामस्थांनी केला. शहराची जलशुद्धीकरण यंत्रणा कूचकामी ठरली असल्याचा आरोपही अनेक भागातील नागरीकांनी केला. हे गढूळ पाणी कपडे धुण्या - भांड्याच्या लायकीचे देखील नसल्याची तक्रार महिला भगिनींनी केली..घोडनदीला मूळ उगमापासून तसेच वरील भागातून गढूळ पाणी येत असल्याने शहरातही काही प्रमाणात गढूळ पाणीच येत आहे. अशा स्थितीत नागरीकांनी पाणी पिण्यासाठी वापरताना ते गाळून, उकळून घ्यावे.- ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे, नगराध्यक्षा, शिरूरप्राप्त परिस्थितीत घोडनदीतून शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेत येणारे पाणी अत्यंत गढूळ आहे. त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जात असली; तरी नदीचेच पाणी गढूळ असल्याने फिल्टर प्रक्रियेचा इफेक्ट जाणवत नाही. दूषित पाणी भेट होण्यास पुढील दोन - तीन दिवस लागणार असल्याने नागरीकांनी पाण्याबाबत काळजी घ्यावी.- भूषण कडेकर, विभाग प्रमुख, पाणीपुरवठा, शिरूर नगर परिषद.नगर परिषदेकडून बऱ्याच वेळा गुरूवारी मेंटनन्स च्या नावाखाली शहरातील पाणीपुरवठा बंद ठेवला जातो. पूर्ण वर्षाची पाणीपट्टी आकारली जात असताना अनेकदा गुरूवारी तसेच वारंवार होणारा बिघाड, पाईपलाईन फुटीच्या वेळी आणि वीजपुरवठा खंडीत च्या नावाखालीही शहरातील नागरीकांना अनेकदा हक्काचे पाणी मिळत नाही. फिल्टर प्लॅन्टवर गुरूवारी स्वच्छता, मेंटनन्स केलेले असतानाही शुक्रवारी गढूळ, दूषित पाणी आले. या दूषित पाण्यामुळे रोगराई पसरण्याचा धोका आ. पिण्याच्या पाण्यासारख्या महत्वाच्या विषयाबाबत नगर परिषद प्रशासन गंभीर नाही.- प्रितेश फुलडाळे, सामाजिक कार्यकर्ते, शिरूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.