पुणे

वाचक लिहीतात

वाचक लिहीतात
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मुकाई चौकातील खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त
मुकाई चौक परिसरातील रस्त्यावर पावसाळा सुरू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचत असल्याने त्यांचा अंदाज येत नसून अपघाताचा धोका वाढला आहे. नागरिकांनाही ये-जा करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने मुकाई चौक परिसरातील सर्व खड्डे तातडीने बुजवावेत. तसेच पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचू नये यासाठी योग्य निचरा व्यवस्था करावी.
- समाधान गायकवाड, रावेत

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