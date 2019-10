वर्तक बाग, सारस बागेत 'ओपन एअर जिम' अत्याधुनिक करणार : मुक्ता टिळक

Vidhan Sabha 2019 : स्वारगेट : कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या उमेदवार मुक्ता टिळक यांनी आज वर्तक बाग, सारसबाग, महाराणा प्रताप उद्यान लोकमान्य जॉगिंग पार्क येथे भेट देत नागरिकांशी सवांद साधला. यावेळी बोलताना मुक्ता टिळक यांनी 'ओपन एअर जिम' अत्याधुनिक करण्याचा मानस व्यक्त केला. या वेळी नागरिकांनी महायुतीचाच उमेदवार निवडून येणार असा विश्वास व्यक्त केला

मुक्ता टिळक यांच्या समवेत शहराध्यक्ष आमदार माधुरी मिसाळ या देखील सारस बाग येथे सहभागी झाल्या होत्या मतदारसंघाचे सरचिटणीस प्रमोद कोंढरे ,युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राजू परदेशी, अमित कंक, महिला आघाडीच्या अध्यक्ष वैशाली नाईक, नगरसेविका गायत्री खडके, दीपाली मारटकर , प्रचार प्रसिद्धी प्रमुख पुष्कर तुळजापूरकर यांच्या सह मतदारसंघाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

Web Title: Mukta Tilak will Modified open air gym At vartak Garden and Saras Baug in Vidhan Sabha 2019