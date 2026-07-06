Mula Mutha River Flood: सावधान! मुळा-मुठा नदीला पूर; प्रशासन अलर्ट, 'या' भागांना सतर्कतेचा इशारा

लोणी काळभोर: गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणसाखळीत पाणीसाठा वाढला असला, तरी सोमवारी धरणातून मुळा-मुठा नदीपात्रात विसर्ग करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या प्रमाणातील पावसाचे पाणी नदीत आल्याने मुळा-मुठा नदी दुथडी भरून वाहू लागली असून नदीकाठच्या परिसरात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..हवेलीच्या अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खबरदारीचा उपाय म्हणून नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तहसील प्रशासन, पोलीस विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे नदीकाठच्या परिसराची पाहणी करून पूरस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच वरिष्ठ प्रशासनालाही परिस्थितीची माहिती देण्यात आली..Kargil Vijay Diwas Donation: कारगिल विजय दिनानिमित्त ‘हम है ना..!’ फाउंडेशनकडून क्वीन मेरीज टेक्निकल इन्स्टिट्यूटला ३५ हजारांचा कृतज्ञता निधी.अपर तहसीलदार कोलते-पाटील यांनी मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना पूरस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे तसेच आवश्यकता भासल्यास नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याच्या सूचना दिल्या. मुंढवा, केशवनगर, मांजरी खुर्द, मांजरी बुद्रुक, लोणी काळभोर, थेऊर, कोरेगावमुळ, भवरापूर, अष्टापूर आदी नदीकाठच्या गावांमध्ये पाहणी करण्यात आली. यावेळी पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पथकही उपस्थित होते..Chhatrapati Sambhajinagar–Sillod bus service: छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड मार्गावर ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवा सुरू; प्रत्येक तासाला बस.दरम्यान, नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढल्याने मांजरी येथील नदीवरील पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. तसेच लोणी काळभोर येथील राजबाग परिसरातील विश्वराज बंधाऱ्यावरून दोन मीटरपेक्षा अधिक उंचीने पाणी वाहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.अनेक वर्षांपासून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील मैलायुक्त पाण्यामुळे प्रदूषित झालेल्या मुळा-मुठा नदीचे आजचे दुथडी भरून वाहणारे रौद्र, पण तितकेच नयनरम्य रूप पाहण्यासाठी पंचक्रोशीतील नागरिकांनी नदीकाठावर मोठी गर्दी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.