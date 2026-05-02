Pune River Villagers Protest: मुळा-मुठा व इंद्रायणी प्रदूषणप्रश्नी जलपर्णीवरचे आमरण उपोषण लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित

सुनील जगताप उरुळी कांचन : पुणे जिल्ह्यातील मुळा मुठा व इंद्रायणी या नदीपात्रातून सोडलेल्या केमिकल युक्त व मैला मिश्रित पाण्यामुळे वाढणाऱ्या जलपर्णी व मच्छरांमुळे हवेली व दौंड तालुक्यातील नदीकाठच्या गावातील नागरिकांचे आरोग्य,शेती व पशुधन उद्योग धोक्यात आलेले आहेत.यावर तात्काळ उपाययोजना करावी अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करून, या प्रश्नावर त्वरित तोडगा न काढल्यास १ मे २०२६ रोजी असणाऱ्या महाराष्ट्र दिनापासून या नदीपात्रात वाढलेल्या जलपर्णीवर बसून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा हिंगणगावचे माजी सरपंच अंकुश कोतवाल व मुळा मुळा नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला होता. .त्याप्रमाणे या ग्रामस्थांनी १ मे पासून जलपर्णीवर बसून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती.परंतु आज उपोषणस्थळी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने,हवेलीच्या अप्पर तहसिलदार तृप्ती कोलते यांनी भेट देवून,सोमवारी जिल्हाधिकारी यांचे समवेत दोन्ही महानगर पालिकांच्या आयुक्तां बरोबर बाधित गावांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन देत उपोषण सोडण्याचे आवाहन उपोषण कर्त्यांना केले,त्याला प्रतिसाद देत हे उपोषण काही काळासाठी स्थगित करत असल्याचे हिंगणगावचे माजी सरपंच अंकुश कोतवाल व मुळा मुळा नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांनी जाहीर केले..आरोग्य खात्याकडून केवळ किरकोळ पाहणी करून यावर काहीही उपाय योजना केली जात नाही.सध्या नदीपात्रामध्ये जलपर्णीची प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने डासांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये नागरिकांच्या आरोग्यास मोठा धोका उत्पन्न होत असून पशुधनावर मोठा परिणाम होत आहे..शासनाकडून होत असलेल्या ह्या असंवेदनशील पणामुळे परिसरामध्ये नागरिकांत मोठी नाराजी दिसून येत आहे यावर त्वरित उपाययोजना करून नागरिकांच्या आरोग्याविषयी लवकरात लवकर निर्णय व्हावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच यात लक्ष घालून हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी या परिसरातून होत आहे.