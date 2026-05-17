पुणे

मुलखेडला मुळा नदीत बुडून एकाचा मृत्यू

पिरंगुट, ता. १७ : मुलखेड (ता. मुळशी) येथील मुळा नदीच्या पाण्यात बुडून एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. १६) घडली. पंकज भीमराव केदारी (वय ३६, रा. पाषाण) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत पंकज केदारी हा शनिवारी त्याच्या अन्य दोन मित्रांसह मुलखेड येथील मुळा नदीच्या पात्रालगत पार्टी करीत होता. त्यावेळी पंकज हा नदीच्या पाण्यात उतरला होता. त्यानंतर तो बेपत्ता झाला. त्यामुळे त्याच्या सोबतच्या मित्रांनी पौड पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला होता. मुळशी आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रमोद बलकवडे आणि पीएमआरडीएच्या पथकाने शोध घेऊन रविवारी (ता. १७) सकाळी पंकजचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढला.

