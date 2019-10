Vidhan Sabha 2019 : वर्चस्व टिकविण्याची मुळीक-टिंगरेची वडगाव शेरीत लढाई ! 

Vidhan Sabha 2019 : पुणे : वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुनील टिंगरे यांची उमेदवारी बुधवारी रात्री जाहीर केली. त्यांचा सामना भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान आमदार जगदीश मुळीक यांच्याशी होणार आहे. या मतदारसंघातून वंचित बहुजन आघाडीने शहर उपाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांना तर आम आदमी पार्टीने (आप) गणेश धमाले यांची उमेदवारी यापूर्वीच जाहीर केली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातील चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. आकाराने मोठ्या असलेल्या या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सुमारे चार लाख 52 हजार मतदार आहेत. वडगाव शेरी मतदार संघ हा तसा कॉस्मोपॉलिटन मतदारसंघ समजला जातो. विविध जाती-धर्माच्या मतदारांची संख्या येथे लक्षणीय असून दलित मतदारही निर्णायक आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये टिंगरे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांचा पाच हजार मतांनी मुळीक यांनी पराभव केला होता. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारीवर टिंगरे यांनी पुन्हा एकदा मुळीक यांना आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. दोन्ही उमेदवार 'तयारी'चे असल्याने येथील निवडणूक रंगणार आहे. टिंगरे हे नगरसेवक असून विधानसभा निवडणुकीची गेल्या चार वर्षांपासून तयारी करत आहेत, तर जगदिश मुळीक यांचे बंधू योगेश हे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे नुकतेच अध्यक्ष होते. त्या काळात त्यांनी या भागातील समस्या सोडविण्यासाठी नेटाने प्रयत्न केले. तर या भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यावर जगदीश गेली चार वर्षे प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळेच येथे मेट्रो, उड्डाण पुलांची कामे सुरू आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे गायकवाड, तसेच आम आदमी पार्टीचे धमाले यांना मिळणारी मते निकालावर परिणाम करणार, अशी सध्या चिन्हे आहेत. हा मतदारसंघ म्हणजे एकेकाळी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक होते. परंतु 2014 पासून चित्र बदलले आहे. आता या मतदार संघावर पुन्हा एकदा वर्चस्व निर्माण करण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न आहे, तर निर्माण झालेले वर्चस्व टिकवण्याचा भाजपच्या मुळीक बंधूंचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे वडगाव शेरी वर , वर्चस्व कोणाचे, याचीच ही लढाई असेल.

Web Title: Mulk-Tingre will fight in Vidhan Sabha 2019 to survive Wadgaon domination