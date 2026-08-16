Aadhaar Centres Only on Paper: मुळशीतील आधार सेवा केंद्रे केवळ कागदावर; २० पैकी ७ केंद्रे मंजूर ठिकाणीच नाहीत, काहींचा ठाव ठिकाणा प्रशासनालाच नाही

पांडुरंग साठेकोळवण : मुळशी तालुक्यात एकुण वीस ठिकाणी आधार केंद्रांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजुरी दिली आहे त्यामधील तेरा ठिकाणी आधार केंद्र सुरळीतपणे चालू असून उर्वरित सात ठिकाणी असलेली आधार केंद्र हि मंजूर आधार केंद्र एका ठिकाणी तर आधार मशीन सुरु दुसऱ्या ठिकाणी काही ठिकाणी आधार सेंटर मंजूर आहे परंतु ते सुरू करण्यात आले नाही काही ठिकाणी आॅपरेटरच उपलब्ध नाही तर काही ठिकाणी आधार सेंटर हे नेमके कुठे सुरू आहे हे प्रशासनालाच माहिती नाही हि धक्कादायक माहिती खुद्द प्रशासनाकडून स्वराज्य पक्ष मुळशी तालुका प्रमुख राजू फाले यांना देण्यात आली आहे त्यांनी याबाबत तहसीलदार मुळशी यांच्या कडे अर्ज केला होता व या अर्जाला उत्तर पाच आॅगस्ट रोजी तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी दिले असून या पत्रातून तालुक्यातील आधार सेंटरची सद्य परिस्थिती उघड झाली आहे..दरम्यान पिंपळोली, डोंगरगाव येथील दोन ग्रामस्थांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की आमच्या कडून आधार कार्ड अद्ययावत करायचे काम करण्यासाठी आधार सेंटर चालक यांनी पाचशे रुपये मागितले अशाप्रकारे तालुक्यातील नागरिकांकडून देखील आधार कार्ड कामासाठी पैसे मागितले जात असणार यात शंका नाही. प्रशासनाने याबाबत माहिती घेऊन आधार सेंटर चालकांना समज देणे आवश्यक आहे..१) आधार केंद्र सुरळीतपणे सुरु असलेली ठिकाणे.थेरगाव येथे पाच,वाकड येथे दोन,भुगाव,दासवे,पिरंगुट,सुस,मारुंजी व कासारआंबोली येथ प्रत्येकी एक.२) आॅपरेटर उपलब्ध नसलेने पौड येथील मशीन सुरु नाही.३) सावरगाव येथील आधार केंद्र मंजूर असून ते तेथे सुरू नसून मंजूर ठिकाणा व्यतीरीक्त इतरत्र आधार सेंटर सुरु आहे.४) कोळवण व घोटावडे येथील आधार सेंटर मंजूर असून देखील त्या दोन्ही ठिकाणी आधार सेंटर अद्याप सुरु झालेले नाही.५) पोमगाव व मुठा येथे आधार सेंटर मंजूर ठिकाणी सुरू नसून ते इतर कोणत्या ठिकाणी सुरू आहे याची माहिती प्रशासनाला नाही.६) उपविभागीय अधिकारी मावळ मुळशी यांच्या कडील आधार मशीन कार्यान्वित होती परंतु सध्या आॅपरेटर नसल्याने आधार मशीन बंद आहे..१५ सप्टेंबर २०२५ पासून या प्रश्नावर मी पाठपुरावा करत आहे. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी तहसीलदारांनी मला आधार सेंटरबाबत पत्र दिले आहे, मुळशी तालुक्यात आधार सेवा केंद्रे केवळ कागदावर आहेत. ज्या ठिकाणी अधिकृत केंद्रांना मंजुरी आहे, तिथे मशीन का नाहीत आणि त्या इतरत्र कुठे वापरल्या जात आहेत, याची आम्ही लवकरच पोलखोल करणार आहोत."राजू फाले, तालुका प्रमुख स्वराज्य पक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.