पुणे

Aadhar Card : मुळशी तालुक्यात शासनाच्या वतीने सलग तीन दिवस आधार कार्ड दुरुस्ती व नवीन आधार कार्ड बनविण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन

मुळशी तालुक्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडे जन्म दाखला उपलब्ध नसल्याने त्यांची आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरण प्रक्रिया पूर्ण होवू शकलेली नाही.
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सकाळ वृत्तसेवा
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- पांडुरंग साठे

कोळवण - 'मुळशीतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला'; आधारचा सावळा गोंधळ, विशेष कॅम्पची मागणी. अशा आशयाची बातमी गुरुवारी ता.०१ रोजी दैनिक सकाळ मध्ये प्रकाशित झाली होती. या बातमीची तत्काळ दखल घेऊन मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी आधार कार्ड शिबीरांचे आयोजन शुक्रवार ते रविवारपर्यंत केले असून, तसे आदेश आधार केंद्र चालक यांना पत्राद्वारे जारी केले आहेत.

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