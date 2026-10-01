Aadhar Card : मुळशी तालुक्यात शासनाच्या वतीने सलग तीन दिवस आधार कार्ड दुरुस्ती व नवीन आधार कार्ड बनविण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन

- पांडुरंग साठेकोळवण - 'मुळशीतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला'; आधारचा सावळा गोंधळ, विशेष कॅम्पची मागणी. अशा आशयाची बातमी गुरुवारी ता.०१ रोजी दैनिक सकाळ मध्ये प्रकाशित झाली होती. या बातमीची तत्काळ दखल घेऊन मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी आधार कार्ड शिबीरांचे आयोजन शुक्रवार ते रविवारपर्यंत केले असून, तसे आदेश आधार केंद्र चालक यांना पत्राद्वारे जारी केले आहेत..मुळशी तालुक्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडे जन्म दाखला उपलब्ध नसल्याने त्यांची आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरण प्रक्रिया पूर्ण होवू शकलेली नाही. यासाठी तालुक्यातील केवळ शालेय विद्यार्थ्यांकरिता आधार शिबीराचे आयोजन तालुका प्रशासनाने शुक्रवार ता. ०२, शनिवार ता. ०३ व रविवार ता. ०४ या सलग तीन दिवस सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत केलेले असून, या शिबीरातील नमूद ठिकाणी आधार केंद्र चालक यांनी आधार मशीनसह तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांनी उपस्थित राहण्याचे आदेश मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी दिले आहेत. या संपूर्ण शिबीराचे समन्वयन गटशिक्षण अधिकारी संग्राम पाटील हे करणार आहेत..शुक्रवार ता.०२ रोजी होणाऱ्या आधार कॅम्पचे ठिकाण - चाले,कोंढावळे,कोळवण, हिंजवडी,उरवडे.शनिवार ता.०३ रोजी होणाऱ्या आधार कॅम्पचे ठिकाण - वांद्रे, ताम्हिणी,माले,शेरे,भुगाव.रविवार ता.०४ रोजी होणाऱ्या आधार कॅम्पचे ठिकाण - भांबर्डे,आंबवणे,पोमगांव..'आम्ही शुक्रवार पासून सलग ३ दिवसांचे आधार कार्ड दुरुस्ती व नवीन आधार कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन करत आहोत, ज्यासाठी गटशिक्षण अधिकारी यांच्या समन्वयातून संबंधित केंद्र प्रमुखांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती केली आहे आणि हे काम पूर्ण होईल याची खात्री देखील केली जाईल.'- विजयकुमार चोबे, तहसीलदार मुळशी.'स्वराज्य पक्षाच्या तालुक्यातील आधार नोंदणी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्याबाबतच्या मागणीची दखल तहसीलदार मुळशी व गटशिक्षण अधिकारी मुळशी यांनी घेतली असून याबाबत प्रशासनाचे आभार यामुळे विद्यार्थ्यांना आता आधार कार्ड दुरुस्ती व नवीन आधार कार्ड नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.'- राजू फाले तालुका प्रमुख स्वराज्य पक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.