Pune Mulshi Bhalgudi fire News: भालगुडीतील लव्हाळवाडीत आठ घरांना भीषण आग; आठ कुटुंबे उघड्यावर, पावसाळ्यापूर्वी घरकुल व तातडीच्या मदतीची मागणी

कोळवण : बुधवार( ता. ८) हा दिवस मुळशी तालुक्यातील भालगुडी गावातील लव्हाळवाडी ग्रामस्थांसाठी काळा दिवस ठरला. आठ घरांना लागलेली भीषण आगीने आठ कुटुंबे आज उघड्यावर आली आहेत. वर्षभरासाठी साठविलेले अन्नधान्य सह घरातील सर्व वस्तू डोळ्यासमोर जळून खाक झालेले आहे. उभे आहेत त्या फक्त पडलेल्या भग्न भिंती.... या घटनेने वाडीत भयान शांतता पसरली आहे. कोणी कोणाला धिर द्यायचा हेच समजत नाही अशी स्थिती झालेली आहे. .या कुटुंबांनी कष्टाने उभा केलेला संसार उद्धवस्त झाला उरला होता तो फक्त काळा धूर राख आणि राख...घरगुती साहित्य व शेतीचे अवजारांचं कोळसा झाला आहे. घरातील भांडी कुंडी वितळून गेली आहेत. सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. या आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही मात्र आग शॉर्ट सर्किटने लागली असावी असे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते.रात्री उशिरापर्यंत धुमसत असलेली आग विझवण्याचे कामे काम सुरु होते.कालपासून तालुक्यातून मदतीचा हात मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी तालुक्यातील ग्रामस्थ घटनास्थळी भेट देऊन धीर देण्याचे काम करीत आहेत.शासनाने त्वरित प्राथमिक स्वरूपात मदत देऊन पावसाळ्याच्या पूर्वी घरी बांधून द्यावीत अशी मागणी संतोष बबन साठे (घर जळलेले ग्रामस्थ) यांनी केली आहे.महसूल विभागामार्फत नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले आहे. आर्थिक मदत व जिवनावश्यक वस्तू देण्यासाठी दानशूर व्यक्तींनी घेतला पुढाकार....पावसाळ्यापूर्वी डोक्यावर छप्पर मिळणार का??पावसाळा अवघ्या दोन महिन्यांवर आला आहे या कुटुंबांना डोक्यावर छप्पर मिळून ती नव्या घरात कधी जाणार? हा मोठा प्रश्न आवासून उभा आहे.खरीप हंगाम पूर्व मशागतीची कामे सुरू होण्यापूर्वीच हे संकट ओढावले आहे. बी बियाणं सह जळून खाक झाले आहेत.आत्ता या कुटुंबांना विविध स्तरातून तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे. एक मदतीच्या हाताची गरज आहे..कासार आंबोली येथील अग्निशमन केंद्र कधी सुरु होणार??कासारआंबोली येथील अग्निशमन केंद्राचे काम संथ गतीने सुरू आहे. त्याचे काम लवकर होणे गरजेचे आहे. मुळशी तालुक्यात आगीच्या बऱ्याच घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे अग्निशमन केंद्र लवकर कार्यरत व्हावे अशी मागणी जोरधरीत आहे..मुळशी आपत्ती व्यवस्थापन समिती /संस्थेचे व ग्रामस्थांचे उल्लेखनीय कामनिरोप मिळताच मुळशी आपत्ती समितीचे प्रमोद बलकवडे व त्यांचे सहकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दल येण्या अगोदर ग्रामस्थांच्या मदतीने उपलब्ध साधन सामग्री मधून आग विझवण्यास सुरुवात केली.त्यामुळे आजूबाजूच्या घरांचे नुकसान झाले नाही.."सदर घटने संदर्भात विद्युत निरीक्षक कार्यालयातून तपासणी करून त्या नुसार अहवाल मिळेल."आनंद घुले, उपकार्यकारी अभियंता मुळशी."झालेली घटना मन हेलावणारी आहे. पीएमआरडीए व जिल्हा परिषद आणि लोकवर्गणीच्या माध्यमातून पीडितांना लवकरात लवकर घरकुल बांधून देण्यात येईल."शंकर मांडेकर,आमदार, भोर विधानसभा मतदारसंघ.