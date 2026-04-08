Mulshi Bhalgudi fire: मुळशी तालुक्यातील भालगुडी लव्हाळवाडीत आठ घरे आगीत भस्मसात; सुदैवाने जीवितहानी टळली

पांडुरंग साठेकोळवण : भालगुडी तालुका मुळशी येथील लव्हाळवाडी येथील चाळीस घरांच्या वाडीतील आठ घरे आज दुपारी चारच्या सुमारास अचानक लागलेल्या आगीत अवघ्या काही मिनिटांत भस्मसात झाली. सुदैवाने यात जीवितहानी झालेली नाही.आगीत घरातील धान्य कपडे इतर जिवनावश्यक चिज वस्तू जळून खाक झाले असून एका घरातील गॅस सिलिंडर प्रसंगावधान राखून बाहेर काढल्याने आणखी मोठा अनर्थ टळला..ही आठ कुटुंब आज उघड्यावर आली असून या कुटुंबातील सदस्यांच्या आक्रोशाने घटस्थळाचे वातावरण गंभीर झाले होते कोणी कोणाला धिर द्यायचा हेच समजत नव्हते डोळ्यासमोर जळणारी घरं गपगुमान पाहण्याशिवाय पर्याय नव्हता या कुटुंबांनी कष्टाने उभा केलेला संसार उद्धवस्त झाला उरला होता तो फक्त काळा धूर राख आणि राख. या आगीचे कारण मात्र समजू शकले नाही आग लागल्याचे समजताच मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली तसेच आग आटोक्यात आणण्यासाठी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले होते व एक बंब पाठीमागून येत होता तसेच स्थानिक गावातील पाण्याचे टॅंकर सुद्धा ग्रामस्थांनी तत्परतेने आणले त्या टॅंकर मधील पाणी अग्निशमन दलाच्या बंबामध्ये भरुन आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत जळालेल्या घरात लाकडी छप्पर असल्याने आग लवकर आटोक्यात येत नव्हती मुळशी आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमोद बलकवडे, महावितरण कंपनीचे मनोज पाटील,मंडळ अधिकारी बलभीम पाटील, ग्राम महसूल अधिकारी राम पुंडे पंचायत समिती सदस्य प्रविण धनवे, संतोष मोहोळ, ज्ञानेश्वर डफळ हे यावेळी घटनास्थळी उपस्थित होते..आगीत यांची झाली भस्मसात घरंमहादु बबन साठे,विश्वास शंकर साठे,बाळु मारुती साठे,बबन रामजी साठे, प्रकाश लक्ष्मण साठे,पंडु कोंडु साठे, संतोष बबन साठे,बाळू शंकर साठे..पावसाळा अवघ्या दोन महिन्यांवर आला आहे या कुटुंबांना डोक्यावर छप्पर मिळून ती नव्या घरात कशी जाणार?खरीप हंगाम पूर्व मशागतीची कामे सुरू होण्यापूर्वीच हे संकट ओढावले.या कुटुंबांना विविध स्तरातून तातडीने मदतीची आवश्यकता.शासनाच्या वतीने पंचनामे होऊन तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे.." आग आटोक्यात आल्यावर रीतसर पंचनामे करण्यात येतील." विजयकुमार चोबे, तहसीलदार मुळशी."आग अचानक लागली मी पुण्याहून शेतीच्या कामासाठी गावी आलो सोबत खिशात पंचवीस हजार रुपये रोख होते कपडे बदलून बाहेर शेतात काम करण्यासाठी गेलो पाठीमागे घरं जळाली सोबत आणलेली शेतीची कामे करण्यासाठीची रक्कम जळाली."महादू बबन साठे, ( घर जळालेला शेतकरी)."लागलेल्या आगीत आठ घरे जळाली बाधीत कुटुंबांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाकडे मागणी करुन पाठपुरावा करणार."प्रविण धनवे, सदस्य पंचायत समिती.