Pune News : सहा मुळशीकर पुणे महापालिकेत; बाबूराव चांदेरे यांनी मारला चौकार

नुकत्याच झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत मुळशी तालुक्याच्या विविध गावांतील सहा जणांनी मारली बाजी.
पौड - नुकत्याच झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत मुळशी तालुक्याच्या विविध गावांतील सहा जणांनी बाजी मारली आहे. त्यात नगरसेवकपदावर बाबूराव चांदेरे यांनी चौकार मारला, तर किरण दगडेपाटील, दिलीप वेडेपाटील, अल्पना वरपे यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली, तसेच रूपाली पवार आणि दीपाली डोख या प्रथमच विजयी झाल्या.

