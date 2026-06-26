पुणे

Mulshi ElNino Impact: मुळशी तालुक्यात एलनिनोचा परिणाम; मोठ्या पावसाअभावी भात रोपांची उगवण ठप्प, शेतकरी चिंताग्रस्त

मुळशी तालुक्यात भात रोपांची उगवण अडचणीत; पावसाअभावी बियाणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर, शेतकऱ्यांची दुबार पेरणीची भीती
Delayed monsoon causes concerns for paddy sowing in Mulshi taluka

Delayed monsoon causes concerns for paddy sowing in Mulshi taluka

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पांडुरंग साठे

मुळशी : मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे सध्या आभाळाकडे लागले आहेत साधारण पुणे मंगळवारी रात्री पाऊस झाला असून या पावसामुळे धुळवाफेवरील भात बियाणे उगवणार नाही यासाठी आजून पावसाची आवश्यकता आहे परंतु मंगळवारी रात्री पाऊस पडल्यानंतर पुन्हा कडकडीत ऊन पडले आहे भात रोपांच्या उगवणीसाठी अद्यापही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा प्रतीक्षा आहे.

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