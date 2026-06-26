Mulshi ElNino Impact: मुळशी तालुक्यात एलनिनोचा परिणाम; मोठ्या पावसाअभावी भात रोपांची उगवण ठप्प, शेतकरी चिंताग्रस्त

पांडुरंग साठेमुळशी : मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे सध्या आभाळाकडे लागले आहेत साधारण पुणे मंगळवारी रात्री पाऊस झाला असून या पावसामुळे धुळवाफेवरील भात बियाणे उगवणार नाही यासाठी आजून पावसाची आवश्यकता आहे परंतु मंगळवारी रात्री पाऊस पडल्यानंतर पुन्हा कडकडीत ऊन पडले आहे भात रोपांच्या उगवणीसाठी अद्यापही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा प्रतीक्षा आहे. .मृग नक्षत्र संपून आर्दा नक्षत्र सुरू होऊन चार दिवस झाले तरीही धुळवाफ झाली नाही पेरणी केलेले भात बियाणे उन्हामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे भात टाकलेल्या शेतातील भात बियाणे पाखरे उचलून खात आहेत तर उन्हामुळे भात बियाणे तापून त्यांच्या उगवण क्षमतेवर परिणाम होणार आहे भात रोपांची उगवण झाली नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.यावर्षी एलनिनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे आगमन लांबल्यामुळे भात रोपांची उगवण झाली नाही पाऊस फक्त एकदाच पडला व पुन्हा ऊन पडले आहे यामुळे भात बियाणे उन्हाने पिठाळणार आहे एवढ्या दोन दिवसांत पाऊस झाला नाही तर शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचे संकटाला सामोरे जावे लागेल. परंतु यासाठी बियाणे सुद्धा उपलब्ध होणार नाही कारण बी बीयाण्यांच्या दुकानातील दर्जेदार बियाणे सुद्धा संपलेले आहे. आणि घरात सुद्धा बियाणे पेरणी साठी शिल्लक नाही..ज्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होती अशा काहीच शेतकऱ्यांनी आपल्या भात रोपांना पाणी दिले असून भात रोपांना जवळपास सहा ते सात वेळा पाणी द्यावे लागले आहे परंतु आता नदीला सुद्धा पाणी नाही यामुळे हि उगवून आलेली भात रोपे सुद्धा अडचणीत सापडली आहेत या रोपांना पाणी नसल्याने त्यांची मुळे खोलवर जातात व एकमेकांत गुंततात हि भातरोपे पुनर्लागवड करतेवेळी उपटताना तुटणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.